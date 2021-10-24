المنستير: 25 طبيبا متطوّعا يؤمنون خدمات مجانية لأكثر من 200 شخص في إطار قافلة صحيّة متعددة الاختصاصات

وات -

شارك 25 طبيبا متطوعا (15 طبيب اختصاص و10 أطباءعائلة)، و10 من الإطارات شبه الطبية، في تأمين خدمات "قافلة المرحوم محمود مزالي لتقريب الخدمات الصحية"، التي انتظمت، اليوم الأحد، بمركز رعاية الأم والطفل بالحي الرابع بالمنستير، واستفاد من خدماتها المجانية أكثر من 200 شخص، وفق رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية فتحي بسباس.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن هذه القافلة انتظمت ببادرة من المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالتعاون مع مجمع الصحة الأساسية بالمنستير وثلّة من الأطباء وبعض الجمعيات، وذلك في إطار احياء الذكرى الأولى لوفاة المرحوم محمود مزالي وفي إطار برمجتها لسلسلة من الحملات التحسيسية والتوعية للمواطنين بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية.وأوضح أن القافلة شملت عديد الاختصاصات، وضمّت مختصيّن في طب العيون، والأنف والحنجرة، وطب النساء، وطب الأسنان، والسكري، وضغط الدم، والأمراض الباطنية (المعدة)، وجراحة الأورام، وطب الأطفال، وطب القلب، وهي تعدّ إشارة انطلاق لسلسة من القوافل الصحية متعددة الاختصاصات المماثلة التي ستنظم تحت شعار "صحة المرأة الريفية تهمنا" وستتوجه لاحقا نحو المناطق الريفية بالعلالشة بمعتمدية زرمدين، ومنزل خير بمعتمدية الوردانين، ومعتمديات جمّال، والمكنين، وقصر هلال، وطبلبة.