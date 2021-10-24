بنزرت : امطار غزيرة وتدخلات ميدانية للجنة مجابهة الكوارث

وات - شهدت مختلف مناطق ولاية بنزرت، ليلة امس السبت وصباح اليوم الاحد، نزول كميات هامة من الامطار وصلت في بعض المعتمديات إلى 166مم .



وأفاد والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، سمير عبد اللاوي، في تصريح لمراسل (وات) أنه بقدر الاستبشار بالغيث النافع، فإن اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية استعدت للحد من التداعيات المحتملة للتقلبات المناخية على النسيجين العمراني والمهني بكامل مناطق الولاية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ العمليات الوقائية، إضافة إلى القيام، منذ ليلة أمس، بتدخلات عاجلة في عدد من النقاط الزرقاء.



واضاف عبد اللاوي أن الحضور الميداني وتركيز جميع الاليات أسهم في الحد من الاشكاليات السابقة التي كانت محل تذمر المتساكنين وعموم الاهالي لتمر تلك التقلبات باخف الاضرار أو دونها .



ومن جانبه، اشار العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية أن الوضع العام بكامل الجهة عادي بعد الامطار الغزيرة المسجلة، مفيدا بأن من بين ابرز التدخلات التي تم القيام بها إزالة 17سيارة عالقة بالمياه في الطريق العام وحافلة دون ركاب بمنطقة عوسجة، كما تم ضخ المياه من عدد من المنازل المتواجدة في مناطق منخفضة وفي طابق تحت ارضي بمقر مندوبية الفلاحة، فضلا عن مسح الطرقات من مخلفات سيلان المياه من المرتفعات والمناطق العليا .



