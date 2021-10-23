المنستير: 25 أكتوبر انطلاق تقديم الترشحات للانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول

وات - تنطلق يوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري عملية تقديم الترشّحات للانتخابات البلدية الجزئية لسنة 2021 في بلدية عميرة الفحول في ولاية المنستير لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية غرة نوفمبر على الساعة السادسة مساء وفق ما صرّح به لـ(وات) منسّق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير بسام حلاوة.



وسيقع الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في أجل أقصاه الأحد 4 نوفمبر 2021 على أن يتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه 5 يوم الأحد 5 ديسمبر 2021.

وتنطلق الحملة الانتخابية يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعية 24 ديسمبر المقبل على الساعة منتصف الليل على أن تكون فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 25 ديسمبر 2021.

ويتوجه الناخبون نحو مكاتب الاقتراع يوم الأحد 26 ديسمبر المقبل في حين يقترع الأمنيون والعسكريون يوم 25 ديسمبر المقبل.

وسيقع التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه الأربعاء 29 ديسمبر المقبل، والنتائج النهائية في أجل أقصاءه السبت 29 جانفى 2022 وذلك اثر انقضاء الطعون.

وكان ثمانية أعضاء من مجموع 12 عضوا بالمجلس البلدي لبلدية عميرة الفحول ومن بينهم رئيس البلدية قدموا بتاريخ 13 سبتمبر 2021 استقالتهم وانحل المجلس يوم 29 سبتمبر المنصرم.

وذكر لـ(وات) اليوم رئيس البلدية جمال السوسي أنّهم قدموا استقالتهم بسبب تجاهل السلط الجهوية والمركزية لمطالب المنطقة، وإثقال كاهل البلدية بالديون السابقة والتي تبلغ 350 ألف دينار، وعدم الموافقة لطرحها على غرار ما حصل مع عدّة بلديات أخرى مجاورة تتمتع بمساندة سياسية حسب قوله.

وأضاف أنّه وقع تجاهل مطالب بلدية عميرة الفحول لإحداث دار شباب ومكتبة عمومية لاحتضان الشباب وتأطيره وملعب لكرة القدم علاوة على المعضلة البيئية التي يعيشها سكان عميرة الفحول بسبب سكب مياه الصرف الصحي في غابات الزيتون باعتبار أنّ هذه البلدية غير مرتبطة بشبكة التطهير وسجّلوا إصابات بالالتهاب الكبدي "بوصفير" لدى التلاميذ ولم يكن هناك من يستمع إليهم أو يستجيب إلى مطالبهم، حسب قوله.

وقال إنّهم انتخبوا لخدمة منطقتهم غير أنّهم وجدوا أنفسهم عاجزين على تقديم أيّ شيء لعدم تجاوب السلط المركزية والجهوية لمطالبهم المشروعة موضحا أنّهم طالبوا فقط بأن يتمتعوا بقسط من الاعتمادات التي يخصصها المجلس الجهوي للتنمية وأن يقع تمتيعهم على الأقل بأدنى حقوقهم للعيش بكرامة وربط البلدية بشبكة الصرف الصحي.



