قروض ميسّرة بقيمة 100 الف دينار لاحداث مواطن شغل لفائدة 20 شابا من الفئات الهشة في رمادة

وات - في اطار برنامج الادماج الاجتماعي للفئات الهشة، رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قروضا ميسرة لفائدة 20 شابا من معتمدية رمادة بولاية تطاوين يبلغ مجموعها 100 الف دينار وذلك من أجل احداث مواطن شغل خاصة بهم.



وافاد المتصرف الجهوي للجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، علي الطرومي، في تصريح لـ"وات"، ان مرحلة تكوين المنتفعين انطلقت هذا الاسبوع على ان يشرع المنتفعون قريبا في الانتصاب لحسابهم الخاص وبعث مشاريعهم.



واشار ذات المصدر الى انه تفاديا لتكرار فشل تجربة سنة 2013 وغياب المشاريع المحدثة الفردية حينها، صادقت اللجنة المحلية على المقترح القاضي بتجميع المنتفعين في 4 مشاريع تكون جدواها افضل وضمانات استمراريتها اكبر بحكم تكامل الشركاء الخمس في كل مشروع من هذه المشاريع الاربعة المبرمجة في عمادات مغني، ونكريف، وكمبوت، وبئر عمير.



