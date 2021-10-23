قروض ميسّرة بقيمة 100 الف دينار لاحداث مواطن شغل لفائدة 20 شابا من الفئات الهشة في رمادة

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 14:34قراءة: 0 د, 37 ث
وات - في اطار برنامج الادماج الاجتماعي للفئات الهشة، رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قروضا ميسرة لفائدة 20 شابا من معتمدية رمادة بولاية تطاوين يبلغ مجموعها 100 الف دينار وذلك من أجل احداث مواطن شغل خاصة بهم.

وافاد المتصرف الجهوي للجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، علي الطرومي، في تصريح لـ"وات"، ان مرحلة تكوين المنتفعين انطلقت هذا الاسبوع على ان يشرع المنتفعون قريبا في الانتصاب لحسابهم الخاص وبعث مشاريعهم.

واشار ذات المصدر الى انه تفاديا لتكرار فشل تجربة سنة 2013 وغياب المشاريع المحدثة الفردية حينها، صادقت اللجنة المحلية على المقترح القاضي بتجميع المنتفعين في 4 مشاريع تكون جدواها افضل وضمانات استمراريتها اكبر بحكم تكامل الشركاء الخمس في كل مشروع من هذه المشاريع الاربعة المبرمجة في عمادات مغني، ونكريف، وكمبوت، وبئر عمير.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234776



En continu

Toutes les news

السبت 23 أكتوبر 2021 | 17 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:34 15:08 12:11 06:34 05:08
Babnet
26°
Babnet26°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2222°-1924°-1923°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن