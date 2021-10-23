اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكنفدرالية: اتحاد بن قردان في المغرب في مهمة صعبة لكن غير مستحيلة

وات - سيكون اتحاد بن قردان في مهمة صعبة لكن غير مستحيلة عندما يواجه مضيفه نهضة بركان المغربي برغبة تدارك خسارته ذهابا في تونس بهدف دون رد يوم الاحد على الساعة السابعة مساء ضمن اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.



وتكمن صعوبة المهمة بالخصوص في قوة الفريق المغربي خصوصا عندما يلعب على ارضه فضلا عن الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الاخيرة ببلوغه الدور النهائي لهذه المسابقة القارية عام 2019 قبل التتويج بلقبها سنة 2020 وبلوغ دور المجموعات في النسخة الماضية.



وارتكز عمل المدرب حسان القابسي في الفترة الفاصلة بين مواجهتي الذهاب والاياب بالخصوص على الجوانب النفسية والذهنية باعتبار اهمية ترميم معنويات اللاعبين من اجل التشبث بامل الترشح من جهة وتقديم مردود يرتقي الى مستوى انتظارات احباء الفريق مهما كانت النتيجة النهائية من جهة اخرى.



ولعل ما سيزيد من صعوبة المهمة ويحد من اختيارات الاطار الفني محدودية الرصيد البشري في ظل عدم امكانية التعويل على الانتدابات الجديدة لعدم الحاقها بالقائمة الافريقية في الاجال القانونية.



وسيسعى اتحاد بن قردان الى اعتماد طريقة لعب ذكية تقوم على تامين مناطقه الدفاعية لعدم قبول هدف من شانه ان يجعل الوضعية اكثر تعقيدا مع توخي عنصر المباغتة واستغلال سلاح الهجمات المرتدة لضرب دفاعات نهضة بركان الذي سيبحث منذ البداية عن التسجيل من اجل الاطمئنان على مصير الترشح ما قد يوفر مساحات شاغرة امام مهاجمي ممثل كرة القدم التونسية.



وستعرف تشكيلة اتحاد بن قردان غياب اللاعب الصديق الماجري الذي كان قد تعرض إلى إصابة خلال الشوط الأول من لقاء الذهاب ما فرض عليه مغادرة الميدان وترك مكانه لزميله اسكندر بن عايشة.



اما قائمة نهضة بركان، فستشهد عودة ابراهيم البحراوي بعدما استوفى عقوبة الايقاف والكونغولي شادراك لوكومبي اثر تعافيه من الاصابة بما سيتيح للمدرب الكونغولي فلوران إيبنغي خيارات اضافية في التنشيط الهجومي خصوصا بعد مغادرة المخضرم محسن ياجور. وفي المقابل، سيفتقد الفريق الثنائي المهدي اوبيلا وكريم بباعدي بداعي الإصابة.



