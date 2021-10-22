في ما يلي برنامج مباريات الاندية التونسية في النسخة 36 لبطولة الامير فيصل بن فهد للاندية الابطال لكرة اليد(رجال) و التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 24 اكتوبر الجاري الى غاية 2 نوفمبر القادم :
الاحد 24 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات- س 18
جمعية الحمامات-العين الاماراتي
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
الترجي الرياضي-الجزيرة الاماراتي
قاعة نابل س 18
الغرافة القطري-مكارم المهدية
الاثنين 25 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات - س 18
جمعية الحمامات-الوكرة القطري
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
امل سكيكدة-مكارم المهدية
قاعة نابل -س 18
الترجي الرياضي-الغرافة القطري
الثلاثاء 26 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات - س 18
جمعية الحمامات-شبيبة الساورة الجزائري
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س16
امل سكيكدة-الترجي الرياضي
الاربعاء 27 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات - س 18
رجاء اغادير المغربي-جمعية الحمامات
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
مكارم المهدية-الترجي الرياضي.
الخميس 27 اكتوبر 2021
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
مكارم المهدية-الجزيرة الاماراتي.
الاحد 24 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات- س 18
جمعية الحمامات-العين الاماراتي
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
الترجي الرياضي-الجزيرة الاماراتي
قاعة نابل س 18
الغرافة القطري-مكارم المهدية
الاثنين 25 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات - س 18
جمعية الحمامات-الوكرة القطري
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
امل سكيكدة-مكارم المهدية
قاعة نابل -س 18
الترجي الرياضي-الغرافة القطري
الثلاثاء 26 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات - س 18
جمعية الحمامات-شبيبة الساورة الجزائري
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س16
امل سكيكدة-الترجي الرياضي
الاربعاء 27 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
قاعة الحمامات - س 18
رجاء اغادير المغربي-جمعية الحمامات
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
مكارم المهدية-الترجي الرياضي.
الخميس 27 اكتوبر 2021
المجموعة الثانية
قاعة نابل - س 16
مكارم المهدية-الجزيرة الاماراتي.
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