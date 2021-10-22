في ما يلي برنامج مباريات الاندية التونسية في النسخة 36 لبطولة الامير فيصل بن فهد للاندية الابطال لكرة اليد(رجال) و التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 24 اكتوبر الجاري الى غاية 2 نوفمبر القادم :



الاحد 24 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

قاعة الحمامات- س 18

جمعية الحمامات-العين الاماراتي





المجموعة الثانية

قاعة نابل - س 16

الترجي الرياضي-الجزيرة الاماراتي

قاعة نابل س 18

الغرافة القطري-مكارم المهدية



الاثنين 25 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

قاعة الحمامات - س 18

جمعية الحمامات-الوكرة القطري





المجموعة الثانية

قاعة نابل - س 16

امل سكيكدة-مكارم المهدية

قاعة نابل -س 18

الترجي الرياضي-الغرافة القطري



الثلاثاء 26 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

قاعة الحمامات - س 18

جمعية الحمامات-شبيبة الساورة الجزائري



المجموعة الثانية

قاعة نابل - س16

امل سكيكدة-الترجي الرياضي



الاربعاء 27 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

قاعة الحمامات - س 18

رجاء اغادير المغربي-جمعية الحمامات



المجموعة الثانية

قاعة نابل - س 16

مكارم المهدية-الترجي الرياضي.



الخميس 27 اكتوبر 2021

المجموعة الثانية

قاعة نابل - س 16

مكارم المهدية-الجزيرة الاماراتي.



