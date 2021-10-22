قفصة : توقيع اتفاقية تمويل مشروع لتنمية قطاع غراسات الفستق في الجهة

وات - وقّّع اليوم الجمعة المدير العام لديوان تنمية الجنوب من جهة والمدير العام للقطب التنموي في قفصة من جهة أخرى، اتفاقية تمويل مشروع تشاركي لتنمية قطاع غراسات الفستق في قفصة وذلك في إطار "المبادرة الجهوية لدعم التنمية الإقتصادية المُستدامة" التي يُموّلها الاتحاد الأوروبي.



ورصد في هذا الاطار الإتحاد الأوروبي مبلغا بقيمة مليون و638 ألف دينار لتطوير قطاع الفستق في ولاية قفصة من خلال جملة من التدخّلات المتعلّّقة بالخصوص بتدعيم قدرات سبع هياكل مهنية فلاحية من تعاونيات ومجامع واقتناء تجهيزات خاصة بالتصرّف في منتوج الفستق ودعم وتنويع مجالات تسويق ثمرة الفستق ومشتقاته بالاضافة إلى إنجاز حلقات تكوين لفائدة فنّيي مندوبية الفلاحة والهياكل المهنية والفلاّحين المنتجين لشتلات الفستق في الجهة.

وحسب المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل طاهر فإنّ قسطا من تمويلات المشروع وقدره 724 ألف دينار سوف يُخصّص لاقتناء تجهيزات تقشير الفستق وتجفيفه وتكسيره ولفّه لفائدة الهياكل الفلاحية التي تمّ اختيارها للاستفادة ببرنامج تطوير قطاع الفستق.

كما يتضمّن هذا المشروع الذي سينطلق تنفيذه مع بداية الموسم الفلاحي الحالي ليتواصل سنة ونصف السنة إحداث مشاتل لأشجار الفستق لتحسين الجودة، سيما وأن جهة قفصة وعلى الرّغم من أنّها تحتلّ المرتبة الأولى وطنيا من حيث إنتاج الفستق بمعدّل سنوي لا يقل عن 2400 طنّ، فهي تفتقر إلى مشاتل لإنتاج شتلات الفستق ذات جودة عالية.

وتمتدّ غراسات الفستق بجهة قفصة على مساحة 15 ألف هك وخاصة بمعتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش والسند وقفصة الجنوبية وام العرائس , وغراسات الفستق هي من الأنماط الزراعية التي أصبحت تلقى في السنوات الأخيرة إقبالا لافتا من الفلاّحين في الجهة وخاصة الصغار منهم، وذلك لعدّة إعتبارات من أهمّها ملاءمة التربة والمناخ الجاف لهذا النوع من الغراسات، ومحدودية حاجيات غراسات الفستق من المياه بالمقارنة مع الغراسات المثمرة الأخرى.

وقدّر في هذا السياق رئيس دائرة الإنتاج النباتي عبد الستار غبطان التوسّعات السنوية للمساحات المخصّصة لغراسات الفستق بجهة قفصة بما بين 300 و500 هك.

وقال المدير العام لديوان تنمية الجنوب بمناسبة التوقيع على إتفاقية تمويل مشروع تطوير قطاع الفستق بجهة قفصة، أن من الأهداف المرجوّة كذلك تحسين نفاذ منتجي الفستق إلى الاسواق وتثمين مشتقاته، من خلال مساعدة الهياكل المهنية على وضع منظومة تتبّع للفستق ووضع دليل للمساعدة على الحصول على المصادقات الفنّية، بالاضافة إلى إعداد دراسة لسوق الفستق ومشتقاته وضبط إستراتيجية للتسويق لفائدة التعاونيات والمجامع المهنية المستفيدة من المشروع ومساعدتها على تطوير آليات الترويج.

وسيتدخّل في إنجاز هذا المشروع مندوبية التنمية الفلاحية بقفصة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومعهد الزيتونة بصفاقس ومركز التكوين المهني الفلاحية في قفصة.



