اعلنت مؤسسة "المورد الثقافي" عن فتح باب الترشح للحصول على "المنح الانتاجية" لدعم الفنانين والادباء بالمنطقة العربية تحت سن 35 سنة بعنوان سنة 2022 عبر تقديمها منح لانتاج مشاريعهم الابداعية الاولى وذلك الى غاية يوم 19 نوفمبر القادم.



ويقدم برنامج "المنح الانتاجية "نحو 20 منحة في مجال السينما والفيديو لانتاج الافلام الروائية الطويلة والمتوسطة وافلام التحريك والافلام التجريبية واعمال الفيديو ومجال الموسيقى لانتاج وتسجيل اعمال وفيديوهات موسيقية ومجال الادب لكتابة ونشر الروايات والقصص ودواوين الشعر والنصوص المسرحية وايضا مجال الفنون البصرية لانتاج وتنظيم المعارض والتجهيزات والكتب الفنية ومجال فنون الاداء لتطوير وانتاج عروض مسرح ورقص واداء.

وبامكان الراغبين في الحصول على المنح الابداعية المرصودة ارسال طلباتهم والتواصل مع القائمين بمؤسسة "المورد الثقافي" عبر البريد الالكتروني :

awards@mawred.org

ويشار الى ان "المورد الثقافي" هي مؤسسة اقليمية غير ربحية مقرها العاصمة اللبنانية بيروت وقد تاسست سنة 2003 بهدف دعم الابداع الفني والثقافي بالمنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقافي داخل المنطقة وخارجها .

وبخصوص برنامج "المنح الانتاجية" لمؤسسة "المورد الثقافي" فانه يهدف الى دعم وتشجيع جيل جديد من الفنانين والادباء بالمنطقة العربية وذلك بدعم مشاريعهم الابداعية الاولى في مجالات الموسيقى والسينما والادب والفنون البصرية وفنون الاداء.



