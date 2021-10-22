"بالفن نعود" شعار تظاهرة "مؤانسات اكتوبر الثقافي" بوادي مليز

انطلقت بدار الثقافة وادي مليز بولاية جندوبة تظاهرة "مؤانسات اكتوبر الثقافي" تحت شعار "بالفن نعود" وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة من 21 الى 31 اكتوبر الجاري حيث تمت برمجة مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية والفقرات التنشيطية موجهة خاصة للشباب والاطفال بالوسط الريفي .

وقد افتتحت التظاهرة بعرض موسيقي لفرقة "افراح البادية" بجندوبة لفائدة التلاميذ المقيمين بالمعهد الثانوي بوادي مليز الى جانب برمجة عرض موسيقي اخر لهم يوم 28 اكتوبر بعنوان "اهل المحبة" لمجموعة "سكون".



وسيكون الاطفال بالوسط الريفي على موعد مع العديد من الفقرات التنشيطية التي سيحتضنها فضاء مدرسة نهج البريد يوم 30 اكتوبر الجاري من ذلك العرض التنشيطي لانور الخميري بعنوان "مشروع فنان" وايضا مسرحية "طقوس وحشية" لجمعية "جسور" بمجاز الباب لتتوج سلسلة العروض بالعمل المسرحي "الحاسوب المغرور" لشركة "مينيرفا" للانتاج بسبيطلة يوم 31 اكتوبر.



وتتواصل الانشطة الثقافية بالوسط الريفي خلال شهر نوفمبر مع افتتاح الموسم الثقافي بولاية جندوبة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الثقافية والتربية عبر تنظيم تظاهرة "اطفالنا دفء الحياة" من 12 الى 14 نوفمبر القادم حيث تقدم جمعية "ستار" للفنون عرضا تنشيطيا بفضاء مدرسة بوقصة الى جانب عرض تنشيطي مماثل لشركة" آسينات" للانتاج الفني بعنوان "لعبة السرك" بنفس الفضاء قبل ان تختتم سلسلة العروض التنشيطية بعرض "مغرب شاو" لجمعية المغرب العربي للانتاج.

كما يشهد شهر ديسمبر القادم العديد من الانشطة الثقافية بالجهة من ذلك تنظيم ندوات فكرية وادبية وتظاهرة "عطلتنا ..ابداعنا وراحتنا" من 24 الى 26 ديسمبر بعدد من المؤسسات التربوية الريفية التي تتضمن عرضا تنشيطيا بعنوان "شهلول وبهلول" واخر بعنوان "عالم الخيال" لجمعية مسرح الشباب.



