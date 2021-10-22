هيئة الانتخابات تضبط رزنامة انتخابات بلدية جزئية في اربع بلديات

وات - اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن روزنامة انتخابات بلدية جزئية في أربع بلديات وهي بلديات طبرقة وعميرة الفحول وساقية الزيت والقلعة الكبرى .



وسيتم الاقتراع بالنسبة لبلديتي طبرقة (ولاية جندوبة) وعميرة الفحول (ولاية المنستير) يوم الاحد 26 ديسمبر، على ان يقترع الامنيون والعسكريون يوم السبت 25 ديسمبر . وسيتم التصريح بالنتائج الاولية في اجل اقصاه يوم 29 ديسمبر، وتتولى الهيئة اثر انقضاء الطعون الاعلان عن النتائج النهائية في اجل اقصاه يوم السبت 29 جانفي 2022.



يشار الى انه تم الاعلان عن حل المجلس البلدي بطبرقة في 7 اكتوبر بمجب استقالة اغلب اعضائه البالغ عددهم 13 عضوا من مجموع 24 عضوا .

وبخصوص المجلس البلدي بعميرة الفحول فقد قدم 8 اعضاء من جملة 12 عضوا استقالتهم في منتصف شهر سبتمبر 2021 وبذلك يعتبر المجلس منحلا وفق ما ورد في محضر جلسة طارئة للمجلس في 29 سبتمبر .

وتقدم الترشحات للانتخابات الجزئية في بلديتي طبرقة وعميرة الفحول، خلال الفترة الممتدة من يوم 25 اكتوبر الى يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 ، ويتم الاعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في اجل اقصاه يوم الخميس 4 نوفمبر.



وحدد موعد الاقتراع بالنسبة لبلديتي ساقية الزيت (ولاية صفاقس) والقلعة الكبرى (ولاية سوسة ) يوم الاحد 16 جانفي 2022، في حين يقترع الامنيون والعسكريون يوم السبت 15 جانفي 2022، على ان يتم التصريح بالنتائج الاولية في أجل اقصاه يوم الاربعاء 19 جانفي 2022، وتتولى الهيئة اثر انقضاء الطعون، الاعلان عن النتائج النهائية في اجل أقصاه يوم 19 فيفري 2022



وتقدم الترشحات للانتخابات الجزئية في البلديتين المذكورتين، انطلاقا من يوم الاثنين 8 نوفمبر إلى غاية الاثنين 15 نوفمبر 2022 . ويتم الاعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في اجل اقصاه يوم الخميس 18 نوفمبر 2021.



وكان 20 مستشارا بلديا ببلدية القلعة الكبرى قدموا استقالتهم يوم 4 أكتوبر 2021، عريضة استقالة جماعية من عضوية المجلس البلدي المتكون من 30 عضوا، فيما قدم 17 عضوا بالمجلس البلدي بساقية الزيت (المتكون من 30 عضوا) استقالتهم من عضوية المجلس ، يوم 5 أكتوبر 2021 .









