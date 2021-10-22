نادي النصر الليبي يعلن عن ضمّ اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المقصي

أعلن نادي النصر الليبي عن ضمّ اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المقصي في صفقة انتقال حر.



يذكر أنّ أحمد المقصي هو لاعب دولي ليبي يشغل خطة ظهير أيمن وقد تعاقد معه الملعب التونسي في 2020 بعقد لمدة سنتين.



وتوقف عقد المقصي بصورة آلية اثر نزول الملعب التونسي الى الرابطة المحترفة الثانية باعتبار ان قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم تمنع الفرق الناشطة في الرابطة الثانية من انتداب اللاعبيين الأجانب والاستعانة بخدماتهم

تجدر الاشارة أيضا الى أنّ نادي النصر الليبي كان قد تعاقد الشهر الماضي مع اللاعب التونسي مالك الميلادي صاحب الـ 24 عاما قادما من نادي عرعر السعودي.



