سوق الجملة ببئر القصعة سجلت امس الخميس تحسنا في امدادات الخضر بنسبة 12 بالمائة

وات - سجلت سوق الجملة ببئر القصعة، أمس الخميس، زيادة في التزود بالخضر بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع نفس اليوم من السنة الفارطة، لتبلغ الكميات 885 طن الى جانب تحسن امدادت الغلال في حين لاتزال بعض المواد غير متوفرة على مستوى تجارة التفصيل.



وتمثلت امدادات السوق، حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة ، في 125 طن طماطم طازجة و 150 طن من البطاطا و 90 طن من البصل الى جانب 495 طن من الغلال توزعت على 140 طن رمّان و 100 طن تفّاح و 35 طن دقلة.



وتقلصت، في المقابل، امدادات سوق الجملة ببئر القصعة، من الاسماك بنسبة 16 بالمائة لتهبط الى 84 طن مقابل 100 طن وردت الى السوق خلال نفس الفترة من سنة 2020



وتراجعت كل من أسعار الفلفل الحار، امس الخميس، وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020 ، بنسبة 23 بالمائة لتبلغ 1 دينار لكل كغ والفلفل الحلو بنسبة 30 بالمائة ليبلغ 600ر1 دينار والطماطم بنسبة 35 بالمائة لتصل الى300ر1دينار والبطاطا بنسبة 13 بالمائة الى 800ر0 دينار.



وارتفعت اسعار العنب بنسبة 60 بالمائة لتبلغ 4 دينار و القارص بنسبة 50 بالمائة ليبلغ 500ر1 دينار والتفاح بنسبة 25 بالمائة لتبلغ500ر2 دينار والدقلة بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 5 دنانير لكل كغ.



وصعدت اسعار السردينة بنسبة 33 بالمائة لتبلغ 4 د و اسعار الجملة للقرنيط بنسبة 71 بالمائة لتبلغ 24 دينار لكل كغ واسعار سعر كغ الغزال بنسبة 42 بالمائة لتبلغ 10 دينار في حين تراجع سعر الشورو بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 4 د لكل كغ.









