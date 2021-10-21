البنك الوطني الفلاحي: الناتج البنكي الصافي يرتفع بنسبة 27 بالمائة في موفى سبتمبر 2021

زاد الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي بنسبة 27 بالمائة خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب ما أظهرته مؤشرات النشاط البنكي، التّي تمّ نشرها الإربعاء، على موقع بورصة تونس.



كما ارتفعت منتوجات الاستغلال البنكي بنسبة 11،6 بالمائة لتبلغ قيمة 1098 مليون دينار موفى سبتمبر 2021. وتطوّر قائم الديون لدى حرفاء البنك وصافي المدخرات والرسوم البنكية لتبلغ قيمة 12،700 مليون دينار في ما ارتفعت إيداعات الحرفاء، بدورها، بنسبة 12،5 بالمائة لتصل الى مستوى 1،108 مليون دينار وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021.

في المقابل تراجعت أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 1،8 بالمائة الى حدود 517 مليون دينار وذلك الى موفى سبتمبر 2021.

وارتفعت القيمة الجملية للأعباء العملياتية بنسبة 22،5 بالمائة لتصل إلى 263 مليون دينار ما بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021.



ويفسر هذا الارتفاع، أساسا، بالترفيع في الأجور وفي مراجعة التعويض عن التقاعد من 6 إلى 12 شهرا من الاجر وذلك تبعا لتوقيع اتفاق بين الجمعيّة المهنية التونسيّة للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامّة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 26 جويلية 2021.







