غدا اختتام الدورة الثامنة لبرنامج "خطوات " السينمائي بمدينة الثقافة

تختتم غدا الجمعة 22 اكتوبر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة فعاليات الدورة الثامنة لبرنامج "خطوات" السينمائي الذي اقره المركز الوطني للسينما والصورة بدعم من معهد غوتة بتونس وبالشراكة مع المكتبة السينمائية التونسية والمعهد العالي للملتيميديا بمنوبة.





ومن المنتظر عرض ستة افلام قصيرة بقاعة الجهات لمسرح الاوبرا بداية من الساعة السادسة مساء وهي الافلام المشاركة في البرنامج التكويني لدورة "خطوات " التي تعود هذه السنة باكثر حماس وتحد للصعوبات بعد القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا حيث تمكن المشاركون من الفنانين الشبان من اتمام مختلف مراحل الصناعة السينمائية لاسيما مرحلتي الكتابة وما بعد الانتاج بتاطير عدد من محترفي صناعة السينما وانتاج ستة افلام قصيرة تراوحت بين الوثائقي والروائي بصنفيه التجريبي والخيالي والوثائقي الروائي وتعبر الافلام القصيرة التي سيقع تقديمها عن روح واحساس المخرجين الشبان المشاركين في هذه الدورة مثلما تعد ترجمة لافكارهم وقناعاتهم حيث سيعرضون افلامهم امام لجنة تحكيم متكونة من يمينة المشري وهي ناقدة سينمائية مختصة في الافلام القصيرة واريج السحيري المخرجة والمنتجة السينمائية ومهدي البرصاوي المخرج السينمائي وهي "طريفات" (وثائقي -روائي ) مدته 14 دقيقة و"200 مليم" وهو من النوع الروائي ومدته 9 دقائق و"الراء و7" (روائي -تجريبي) مدته 28 دقيقة و"مخلوق من الطين" وهو فيلم روائي مدته 17 دقيقة و"موت من الجيل السابق" وهو وثائقي مدته 28 دقيقة و"ميتروبوليس" وهو من النوع التجريبي مدته 18 دقيقة.



اما الجوائز المرصودة للفائزين في الدورة الثامنة للبرنامج التكويني "خطوات" السينمائي فتتمثل في امكانية المشاركة في مهرجان سينمائي بالمانيا والمشاركة في مهرجان "ماد فيلم" بالعاصمة الايطالية روما.





