نقابة الصحفيين تحذر من انتحال صفة صحفي

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 10:19قراءة: 0 د, 39 ث
وات - دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة المواطنين والسلطات والهياكل العمومية والخاصة للحذر من خطر انتحال صفة صحفي.

واشارت نقابة الصحفيين في بلاغ لها اليوم الخميس، الى ان بعض الجهات المجهولة عمدت إلى إسناد بطاقات مزورة لأشخاص لا ينتمون إلى المهنة بتاتا وهي بطاقات لم تسندها الهيئات والهياكل المخولة لها إسناد بطاقات تثبت صفة الصحفي كبطاقة صحفي محترف، والتي تسندها اللجنة الوطنية لاسناد بطاقة صحفي محترف وبطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بصفتها الهيكل المهني الممثل للصحفيين.

كما نبهت من خطورة انتحال الصفة وحمل بطاقات مهنية مزورة وغير معترف بها باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي لعمليات التحيل ولمثل هذه البطاقات المزيفة.

وذكرت بأن البطاقات المعترف بها هي بطاقة الصحفي المحترف وبطاقة الاعتماد للصحفي وبطاقة صحفي رياضي محترف وبطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234623



En continu

Toutes les news

الخميس 21 أكتوبر 2021 | 15 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:37 15:10 12:11 06:32 05:06
Babnet
26°
Babnet27°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
8.75 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1827°-2025°-2121°-1822°-19
  • Avoirs en devises
    21654,2

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29128 DT        1$ =2,82708 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1869,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن