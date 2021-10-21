نقابة الصحفيين تحذر من انتحال صفة صحفي

وات - دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة المواطنين والسلطات والهياكل العمومية والخاصة للحذر من خطر انتحال صفة صحفي.



واشارت نقابة الصحفيين في بلاغ لها اليوم الخميس، الى ان بعض الجهات المجهولة عمدت إلى إسناد بطاقات مزورة لأشخاص لا ينتمون إلى المهنة بتاتا وهي بطاقات لم تسندها الهيئات والهياكل المخولة لها إسناد بطاقات تثبت صفة الصحفي كبطاقة صحفي محترف، والتي تسندها اللجنة الوطنية لاسناد بطاقة صحفي محترف وبطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بصفتها الهيكل المهني الممثل للصحفيين.



كما نبهت من خطورة انتحال الصفة وحمل بطاقات مهنية مزورة وغير معترف بها باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي لعمليات التحيل ولمثل هذه البطاقات المزيفة.



وذكرت بأن البطاقات المعترف بها هي بطاقة الصحفي المحترف وبطاقة الاعتماد للصحفي وبطاقة صحفي رياضي محترف وبطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.



