بنزرت: تعليب 33 الف لتر من الزيت النباتي المدعم يوميا وتوزيعها تباعا بمعتمديات الجهة

وات - أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة، بأنه تم الشروع منذ، امس الاربعاء، في توزيع الزيت النباتي المدعم على جميع معتمديات الولاية.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، انه تم تعليب حوالي 66 الف لتر من الزيت المدعم في وحدتي تعليب ببنزرت وماطر، والشروع في توزيعها يوم امس الأربعاء واليوم الخميس، بمعدل 33 الف لتر لكل منطقة.

وأضاف، انه سيتم تعليب كمية من الزيت المدعم بمقدار 33 الف لتر يوميا الى غاية موفى الشهر الجاري، و توزيعها تباعا وبصفة يومية بجميع معتمديات الجهة.

كما تم الحصول على كميات استثنائية اضافية من الزيت النباتي المدعم في حدود 3600 لتر يوميا، سيتم توزيعها و توجيهها الى المناطق الريفية واحواز المعتمديات وفي المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، وذلك تحت اشراف فرق المراقبة الاقتصادية ببنزرت، وبالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية.





