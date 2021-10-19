الخميس المقبل القبول الوقتي لاشغال تعشيب أرضية ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

وات - ستعقد اللجنة الجهوية الفنية المكلفة بالقبول الوقتي لاشغال تعشيب الأرضية الرئيسية لميدان ملعب 15 أكتوبر ببنزرت والمتركبة من مصالح التجهيز والرياضة والبلدية والولاية يوم الخميس المقبل جلسة عمل لاتمام اعمالها بشان الاعتماد الوقتي لارضية ميدان الملعب المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



واوضح والي بنزرت سمير عبد اللاوي في تصريح اعلامي انه سيتم بالتوازي مع ذلك تكليف اللجنة الجهوية لمراقبة صلوحية الميادين الرياضية لاحتضان المقابلات الرسمية بأداء زيارة ميدانية للملعب ورفع تقريرها الخاص لاعتماده في نيل شهادة صلوحية الملعب ككل.



وكان والي بنزرت أدى يوم الثلاثاء زيارة الى ملعب 15 أكتوبر تفقد خلالها بحضور جميع الهياكل المسؤولة والمشرفة على المشروع من مصالح الولاية وادارتي التجهيز والرياضة وبلدية بنزرت علاوة على مصالح الحماية المدنية والمقاولات المكلفة وبقية الأطراف المعاضدة اخر الاشغال الفنية الإعدادية المدرجة والمنجزة ضمن مشروع إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية للميدان بالعشب الاصطناعي المعتمدة من قبل الفيفا وأيضا اشغال التهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي للملعب ككل والبالغة اعتماداتها 1.6 مليون دينار.



وشدد خلالها على أهمية التدقيق الشامل للاشغال المنجزة والحرص على جودتها ومسؤولية جميع الأطراف والهياكل المباشرة لصفقة الملعب في الغرض وتهيئته لفائدة النادي الرياضي البنزرتي لاستغلاله في مبارياته القادمة في اطار مسابقتي البطولة والكاس وغيرها من المواعيد الرياضية المحلية والخارجية.





يشار ان فريقا من الاتحاد الدولي لكرة القدم مكن ملعب 15 أكتوبر ببنزرت من شهادة اعتماد رسمية بشان مطابقة كل مراحل وعناصر اشغال تعشيبه اصطناعيا لجميع المواصفات الدولية المعتمدة من قبلها بالتوازي مع تقدم اشغال تهيئة المحيطين الداخلي والخارجي للملعب والتي ينتظر ان تستكمل خلال الشهر الجاري وفق تصريح سابق للمديرة الجهوية للتجهيز ام الزين الطمني.



