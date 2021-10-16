بنزرت : حجز 15،6طنّا من الخضر والغلال وإعادة ضخّها بأسواق الجملة

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 19:36قراءة: 0 د, 25 ث
وات - تمكّنت اليوم فرق المراقبة الاقتصادية في بنزرت من حجز 15،6 طنّا من الخضر والغلال على متن أكثر من شاحنة، وفق ما ذكره لمراسل (وات) المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة .

وأوضح المصدر ذاته أن الكميّات المحجوزة تتوزّع إلى 10 أطنان من البطاطا و4 أطنان من الطماطم علاوة على 1.6 طن من تمورالدقلة كان اصحابها يرومون بيعها خارج مسالك التوزيع القانونية، مؤكّدا أنّه تمّت عقب استيفاء الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضدّ المخالفين إعادة ضخّ المحجوز بأسواق الجملة وسيتم تأمين عائداته بالخزينة العامة للدولة.

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