الجامعة التونسية لكرة القدم: استعداد تام لعودة الجماهير الى الملاعب

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 16:21قراءة: 0 د, 31 ث
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت ان مختلف الرابطات التابعة لها بالنظر سوف تقوم بتعيين المقابلات القادمة بحضور الجماهير حسب طاقة الحضور المسموح بها وذلك فور اتخاذ هذا القرار الرسمي في هذا الشان وإعلام الجامعة به من قبل الوزارات المعنية بتقدير هذه المسألة واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الموضوع لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة و وزارة الشباب والرياضة .

واعربت الجامعة في بلاغ لها عن الاستعداد التام لعودة الجماهير الى مدارج الملاعب خاصة بعد البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية بتاريخ 24 سبتمبر 2021 والذي سمح بتحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة وفقا لشروط وقع تحديدها .


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