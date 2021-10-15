لطفي القادري مدربا جديدا للملعب التونسي

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 18:17قراءة: 0 د, 27 ث
اعلن الملعب التونسي يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع لطفي القادري لتدريب فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

كما اعلن عن تعيين سيف غزال في خطة مدرب مساعد بينما سيكون فتحي زروق معدا بدنيا وفهمي بن عثمان مدربا لحراس المرمى.

وكانت هيئة الملعب التونسي قررت سابقا تعيين عادل بوعلاق كمسؤول اول على فريق اكابر كرة القدم وتوفيق المهذبي في خطة مرافق.
يذكر ان الملعب التونسي نزل في اعقاب الموسم الرياضي الماضي 2020-2021 الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.


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