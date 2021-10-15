قيمة الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها تبلغ 8ر322 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2021

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 18:29قراءة: 1 د, 34 ث
وات - أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تطور قيمة الإستثمارات المصادق عليها بنسبة 4ر29 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2021، لتبلغ 8ر322 مليون دينار (م د) مقابل 5ر249 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020

واكدت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في الاحصائيات الاخيرة، بخصوص الاستثمار الفلاحي الخاص، ارتفاع عدد الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 16 بالمائة لتمر من 1994 عملية استثمار، موفى سبتمبر 2020، الى 2314 عملية استثمار، في 2021

وستمكن الإستثمارات المصادق عليها، حسب ذات المصدر، من إحداث 2548 موطن شغل قار مقابل 2243، موفى سبتمبر 2020

وانتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 7ر98 م د، أي ما يمثل 6ر36 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه، مقابل حجم منح ناهز 7ر78 م د، سنة 2020

وبلغت منحة اقتناء المعدات الفلاحية 7ر40 م د، أي ما يمثل 2ر41 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها، اضافة الى اقتناء 988 جرارا فلاحيا بقيمة 4ر78 م د

وتطورت نسبة القروض لتبلغ نسبة 5ر19 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 8ر15 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020
وتمت المصادقة على إسناد 36 قرضا عقاريا بقيمة 8ر5 م د، مقابل 40 قرضا بقيمة 1ر6 م د، في 2020 و63 قرضا عقاريا بقيمة 8ر9 م د، سنة 2019

وستمكن هذه القروض من إدماج 375 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 397 و686 هك من الأراضي خلال سنتي 2020 و2019

وأبرز ذات المصدر تطور قيمة الإستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة الزيتون لتناهز 3ر65 م د مقابل 9ر52 م د، سنة 2020

وتحسنت الإستثمارات في قطاع الصيد بـ4ر4 بالمائة لتبلغ 1ر18 م د 18.1 م.د، كما تطورت في قطاع الخدمات بـ4ر25 بالمائة لتبلغ 34 م د

وارتفعت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والنساء الباعثات على التوالي بنسبة 4ر10 بالمائة و6ر11 بالمائة

وتراجعت، في المقابل، الإستثمارات المصادق عليها في قطاع تربية الأحياء المائية لتقتصر على 4 عمليات مرتبطة بتربية الأسماك في الأقفاص العائمة وتربية القوقعيات

وأكدت الاحصائيات المذكورة انخفاض الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها في ولايات أريانة ومنوبة وقفصة وقبلي وقابس ومدنين.

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