كاس العالم 2022 (تصفيات منطقة إفريقيا): قرعة الدور الثالث والاخير يوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 15:28قراءة: 0 د, 38 ث
ستسحب قرعة الدور الثالث والأخير (المقابلات الفاصلة) من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكاس العالم لكرة القدم (قطر 2022) يوم 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.


وستجرى عملية القرعة في نفس اليوم الذي تقام فيه المقابلة النهائية لكاس العرب للفيفا التي ستحتضنها الدوحة ايضا في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر القادمين وفق ما أفادته تقارير اعلامية محلية يوم الجمعة.


ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشرة من الدور الثاني إلى الدور الثالث الذي سيقام في شكل مباراتين من ذهاب واياب خلال شهر مارس 2022 على ان يصعد الفائز الى المونديال. ويخوض اصحاب المراكز الخمسة الاولى في تصنيف الفيفا مباراة الاياب على ارضهم.

قبل ذلك، سيكون الموعد مع نهائيات كاس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 والمقررة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022.

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