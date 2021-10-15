بطولة الرابطة المحترفة الأولى تعود غدا: 16 فريقا في مجموعتين يتوج منها واحد و تتزل 4 في نهاية سباق من مرحلتين

وات - تنطلق غدا السبت بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسم رياضي جديد 2021 - 2022.

وستقام البطولة هذا الموسم بصفة استثنائية بمشاركة 16 فريقا موزعة على مجموعتين من 8 فرق كل مجموعة.



وتسجل بطولة الموسم الجاري مشاركة جمعية هلال الشابة التي كسبت نزاعها الرياضي مع الجامعة وحكمت لها الجلسة العامة للجامعة بحق العودة لممارسة نشاطها ضمن الرابطة المحترفة الاولى بعد نزاع قضائي طويل حسمته محكمة التحكيم الرياضي

كما تسجل البطولة عودة نادي حمام الانف وامل حمام سوسة والترجي الجرحيسي.







وستكون المجوعة الأولى في سباق البطولة مؤلفة من :الترجي الرياضي واتحاد بقردان والنادي الصفاقسي واتحاد تطاوين ونجم المتلوي والنادي البنزرتي ونادي حمام الانف وأمل حمام سوسة.





أما المجموعة الثانية فستتكون من النجم الساحلي ومستقبل سليمان ومستقبل رجيش والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي وهلال الشابة والترجي الجرجيسي.



وسيقام نظام البطولة حسب مرحلتين. مرحلة أولى تقام ضمن بطولة من 14 جولة ذهابا و ايابا تصعد في ختامها 3 فرق من كل مجموعة الى مرحلة ال"بلاي أوف" للمنافسة على اللقب.وسيتحصل صاحب المرتبة الاولى من كل مجموعة على 3 نقاط حوافز والثاني يتحصّل على نقطتين والثالث على نقطة واحدة، في حين ستلعب مرحلة "البلاي آوت" بـ 4 فرق ممثلة في أصحاب المراتب السادسة والسابعة من كل مجموعة، أما الفريقان صاحبا المركز الثامنمن كل مجموعة فسينزلان مباشرة للرابطة الثانية اثر نهاية المرحلة الأولى.

وتلعب الفرق اصحاب المركز الرابع والخامس من كل مجموعة في نهاية المرحلة الاولى مقابلات ترتيبية.



وارتفع نسق تحضيرات جميع الفرق للموسم الرياضي الجديد، خلال الفترة الماضية حيث كثفت الاندية من عدد المباريات الودية للوقوف وعززت رصيدها البشري ببعض الانتدابات لكن بعضها خيّر اجراء تحويرات على مستوى اللاشراف الفني بصفة مبكرة.



واقترنت بداية التحضيرات للموسم الجديد بتغيير عدد من الفرق لمدربيها قبل انطلاق السباق حيث فك مستقبل الرجيش الارتباط مع عصام المرداسي واستبدله بالمدرب فريد بن بلقاسم. وبدا اتحاد بن قردان التحضيرات مع رضا الجدي ليستبدله بكمال زعيم ثم تعاقد مند اسبوعين مع المدرب حسان القابسي القابسي.



وغير الترجي التونسي بطل الموسم مدربه معين الشعباني الذي قاده الى التتويج ببطولة الموسم

وحافظ النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي على مدربيهما وهما على التوالي منتصر الوحيشي الذي قاد الفريق الى ضمان البقاء في الرابطة الاولى في الموسم المنقضي بعد ان كان مهددا بالنزول حتى الجولة الاخيرة وبلغ الافريقي كذاك نهائي كاس تونس ، و لسعد الدريدي الذي نجح في ضمان مشاركة النجم الساحلي في كأس رابطة الأبطال الافريقية بعد أن تمكن من انهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الترجي الرياضي التونسي.



ورغم أنّ جلّ التوقعات ترشح ّ فرق الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم وحامل لقب السوبر 2020-2021 والنجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي ( حامل لقب الكاس) والنادي الافريقي للتواجد ضمن سداسي " البلاي أوف" لما تملكه من امكانيات مادية و ما تزخر به من وفرة في الزاد البشري، فانّ ذلك لا يمنع من التنويه أنّ الطريق لن يكون سالكا و آمنا امام ـ"الأربعة الكبار" خاصة مع بروز فرق أخرى مثلت المافجاة السارة في الموسم الماضي على غرار اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان ومستقبل الرجيش .



وقد يحمل هلال الشابة الغائب عن المنافسة لموسم كامل والعائد هذا العام وكذلك الاتحاد المنستير حامل لقب "السوبر" 2019-2020 المفاجاة.



وتفتتح بطولة الرابطة المحترفة الاولى غدا باجراء مقابلة اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي في ملعب تطاوين (س 15) ضمن المجموعة الاولى وسيديرها الحكم كريم الخميري



وفي المجموعة الثانية سيستضيف الترجي الجرجيسي العائد الى الرابطة المحترفة الاولى فريق الاولمبي الباجي بملعب جرجيس ( س 14) وسيدير اللقاء اسامة بن اسحاق

وفي نفس المجموعة يستضيف النادي الافريقي غدا مستقبل الرجيش بملعب رادس (س15) . ويدير اللقاء نضال اللطيف



ولحساب المجموعة الاولى يتبارى يوم الاحد 17 اكتوبر الجاري في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنسيتري في حوار دربي مع ضيفه هلال الشابة الذي استعاد مكانه في بطول الرابطة الاولى هذا الموسم بعد عقوبة تعليق نشاط بموسم فرضتها الجامعة التونسية لكرة القدم واثارت نزاعات رياضية قانونية حسمتها محكمة التحكيم الرياضي ( تاس) .

وسيدير المباراة يوم الاحد الحكم نعيم حسني.



