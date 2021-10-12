عودة تصاعد ظاھرة الانتحار خلال شهر سبتمبر 2021 والقيروان في المرتبة الأولى

وات - شهد شھر سبتمبر 2021 عودة تصاعد ظاھرة الانتحار ومحاولة الانتحار بعد تراجعھا في الأشھر السابقة، حيث تم تسجيل 15 حالة ومحاولة انتحار أي بمعدل حالة أو محاولة انتحار كل یومین، حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر سبتمبر 2021.



وتتوزع حالات ومحاولات الانتحار بين 10 ذكور و5 إناث. وتتمركز ولاية القيروان في أول الترتيب بـ 4 حالات ومحاولات انتحار، تليها سوسة بـ 3 حالات ومحاولات انتحار، ومنوبة بـ 2 حالات ومحاولات انتحار، فيما سجلت كل من ولايات تونس وسيدي بوزيد وقفصة وبنزرت وجندوبة وتطاوين، حالة أو محاولة انتحار واحدة لكل منها.



وحسب المنتدى فإن ھناك عودة ظهور حالات ومحاولات الانتحار في صفوف الفئة العمرية الأقل من 25 عاما وھي فئة يمثل الأطفال والمراھقون نحو 40 بالمائة منھا، وفق المنتدى.

وتصدرت حالات ومحاولات الانتحار حرقا قائمة أبرز طرق محاولات الانتحار بـ 33.3 بالمائة، تليها عملية إلقاء النفس من أماكن مرتفعة بـ 26.7 بالمائة، ثم شرب المواد السامة بـ 20 بالمائة، ومحاولات الشنق بـ 13.3 بالمائة، واستعمال أسلحة بيضاء بـ 6.7 بالمائة.



يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد أعلن عن تسجيل 12 حالة ومحاولة انتحار في شهر أوت الماضي، و11 حالة ومحاولة انتحار في جويلية، و9 حالة ومحاولة انتحار في جوان الماضي.





