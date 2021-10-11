مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يفتح طلب ترشحات لفائدة 50 شابا للمشاركة في برامج تكوينية

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 22:43قراءة: 0 د, 52 ث
أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عن فتح طلب ترشحات لفائدة 50 شابا من حاملي الشهادات العليا للمشاركة في برنامج تكوين حول الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية و"مسؤول الطاقة".

وأوضح المركز، الإثنين، أن طلب الترشحات موجه لــ25 شابا للتكوين في مجال الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية و25 شابا موجه في مجال " مسؤول الطاقة".

وتمتد فترة التكوين من شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر 2021، يعقبها تربص تطبيقي إلى غاية شهر فيفري2022، وفق المصدر ذاته.

ويندرج هذا البرنامج في اطار معاضدة المجهود الوطني للنهوض بالمهن الخضراء ومساندة الشباب من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل، من أجل إيجاد فرص عمل وتسهيل انخراطهم في سوق الشغل.


ودعا المركز المرشحين المهتمين إلى تقديم ملفات طلباتهم إلى المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة في تونس، إما مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي أو عن طريق البريد على العنوان "شارع الزعيم ياسر عرفات 1080 تونس"، وذلك قبل يوم 20 أكتوبر 2021 الساعة 12:00 ظهرا وسيتم الرد على المرشحين المختارين قبل يوم 25 أكتوبر 2021.

يشار أن شروط طلب الترشح مفصلة على موقع الواب الرسمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. www.citet.nat.tn



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234027



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الاثنين 11 أكتوبر 2021 | 5 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:50 15:20 12:13 06:23 04:57
Babnet
19°
Babnet23°Babnet% 72:الرطــوبة
تونــسBabnet17°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1725°-1824°-1722°-1822°-18
  • Avoirs en devises
    21533,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28335 DT        1$ =2,83964 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   2153,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive