مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يفتح طلب ترشحات لفائدة 50 شابا للمشاركة في برامج تكوينية

أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عن فتح طلب ترشحات لفائدة 50 شابا من حاملي الشهادات العليا للمشاركة في برنامج تكوين حول الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية و"مسؤول الطاقة".



وأوضح المركز، الإثنين، أن طلب الترشحات موجه لــ25 شابا للتكوين في مجال الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية و25 شابا موجه في مجال " مسؤول الطاقة".



وتمتد فترة التكوين من شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر 2021، يعقبها تربص تطبيقي إلى غاية شهر فيفري2022، وفق المصدر ذاته.



ويندرج هذا البرنامج في اطار معاضدة المجهود الوطني للنهوض بالمهن الخضراء ومساندة الشباب من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل، من أجل إيجاد فرص عمل وتسهيل انخراطهم في سوق الشغل.





ودعا المركز المرشحين المهتمين إلى تقديم ملفات طلباتهم إلى المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة في تونس، إما مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي أو عن طريق البريد على العنوان "شارع الزعيم ياسر عرفات 1080 تونس"، وذلك قبل يوم 20 أكتوبر 2021 الساعة 12:00 ظهرا وسيتم الرد على المرشحين المختارين قبل يوم 25 أكتوبر 2021.



يشار أن شروط طلب الترشح مفصلة على موقع الواب الرسمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. www.citet.nat.tn







