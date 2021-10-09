البنك المركزي: تطور خدمة الدين الخارجي المجمعة بنسبة 24 بالمائة

واصلت خدمة الدين الخارجي المجمعة نسقها التصاعدي، لتتطور بنسبة 24 بالمائة وتمر من 8ر6 مليار دينار، في سبتمبر 2020، الى 4ر8 مليار دينار، في سبتمبر 2021، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي، السبت



يذكر أن خدمة الدين العمومي قد ارتفعت اكثر من مرتين في الفترة الممتدة من 2015 الى 2021 لتمر من 14ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 الى 51ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، ولتبلغ 81ر12 بالمائة سنة 2021، وفق توقعات قانون المالية 2021



وارتفعت الموجودات الصافية بالعملة الاجنبية، الى غاية 8 اكتوبر 2021، الى نحو 5ر21 مليار دينار أي ما يعادل 130 يوم توريد، مقابل 21 مليار دينار سنة 2020



وتطورت عائدات العمل المجمعة بنسبة 40 بالمائة لتتجاوز بذلك مبلغ 1ر6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الاولى من 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020



وتحسنت العائدات السياحية بنسبة 6 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر1 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2021.





