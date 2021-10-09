البريد التونسي يصدر لاول مرة طابعا  بريديا  جديدا  يعتمد تكنولوجيا  "كيو آر كود"

أصدر البريد التونسي، السبت، ولاول مرة في تونس، طابعا بريديا جديدا يعتمد على تكنولوجيا رمز الاستجابة السريعة او "كيو آر كود"، وهو يحمل موضوع "رقمنة الطابع البريدي التونسي" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد.





وتمكن هذه التقنية، التي تعد اضافة لجيل جديد من الطوابع البريدية التونسية، من الحصول على معلومات اضافية حول

الطابع البريدي على غرار موضوع الاصدار وتاريخه والكمية المسحوبة وتقنيات الطباعة والمنتوجات البريدية المتصلة بالاصدار وعنوان المغازة الافتراضية للطوابع البريدية وغيره.





وتدعم هذه التقنية الخطوات السابقة التي تم انجازها في مجال الاصدارات البريدية مثل اعتماد تكنولوجيا "الواقع المعزز" على مجموعة من الطوابع البريدية عبر توفير محتوى رقمي لمستعملي الهواتف الذكية وتطوير تطبيقة جديدة في الغرض "تونيزيا ستابس"



وتتم عملية المسح عبر الهواتف الذكية واللوحات الحاملة لتطبيقة قراءة "كيو آر كود"، وترنو هذه التقنية، ايضا، الى تعزيز جانب السلامة وتفادي محاولات التدليس او اعادة الاستعمال.





وقال الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي، بالمناسبة ، إنّ تونس اختارت هذه السنة شعار "البريد التونسي، سند مجتمعي ورقمي"، للاحتفال باليوم العالمي للبريد، الموافق ليوم 9 اكتوبر من كل سنة، غلى غرار البلدان المنخرطة صلب اتحاد البريد العالمي.



وفسر اختيار هذا الشعار بباعتباره يعكس الحركية التي يعيشها قطاع البريد ودوره في التنمية وتحقيق الادماج المالي والاقتصادي والاجتماعي وانخراطه في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025/2021



ولفت المكي في هذا السياق، الى ان البريد التونسي تمكن من المحافظة على نسبة مساهمته المتميزة في مجموع الادخار الوطني والمقدرة بحوالي 25 بالمائة ملاحظا ان عدد المدخرين بالبريد التونسي تجاوز 4 ملايين مدخر حتى موفى شهر سبتمبر 2021.



وابرز من جهة اخرى، ان الديوان الوطني للبريد يعمل، حاليا، على مزيد تطوير واثراء التطبيقة الرقمية الجديدة "ماي بوست" من خلال تمكين الحرفاء من التمتع بمجموعة اضافية من الخدمات الجديدة مثل طلب الحصول على بطاقة السحب والدفع الالكتروني المرتبطة بالحساب البريدي الجاري وكذلك الحصول على دفتر الشيكات البريدية والقيام بعمليات التحويلات المالية عن بعد لفائدة اصحاب الحسابات الجارية البريدية والبنكية.



كما تشمل الخدمات الجديدة لتطبيقة "ماي بوست"، وفق ذات المتحدث، التصرف عن بعد في حسابات توظيف الاموال "سيكاف تانيت " بصفة حينية ومؤمنة عبر القيام بعمليات الاكتتاب او اعادة الشراء حسب حاجتهم. وذكر ان هذه التطبيقة التي تم اطلاقها خلال شهر جوان 2021، تسعى الى تمكين المواطنين والحرفاء من القيام بعملية فتح حساب بريدي جاري او حساب ادخار او حساب "سيكاف تانيت" عن بعد بطريقة سهلة ومؤمنة.



ولفت المكي الى ان الديوان الوطني للبريد يعمل، ايضا، على تطوير وتجديد منظومة "ديجي فكتور" وتحسين مردودية دوريات توزيع البعائث البريدية موضحا ان الهدف من هذه المنظومة هو تحسين جودة الخدمات البريدية ورقمنتها.





وبين ان الديوان عمل ايضا على الانخراط بالتطبيقة الرقمية الجديدة للاتحاد البريدي العالمي " او أ دي" الخاصة بالتصريح الديواني المسبق حول البعائث الدولية التي تحتوي على بضائع مبرزا ان هذه التطبيقة الرقمية الجديدة ستمكن من تبادل البيانات حول البعائث البريدية بصفة مسبقة وبجودة عالية وبمقاييس موحدة بين جميع المؤسسات البريدية



وذكر الرئيس المدير العام بحصول تونس يوم امس وللمرة الرابعة على التوالي على جائزة افضل مؤسسة بريدية على الصعيدين العربي والافريقي وذلك وفق تقرير الاتحاد البريد العالمي لمؤشر التنمية البريدية لسنة 2021



كما اضطلع البريد التونسي، بدور محوري في تأمين صرف مختلف أنواع المساعدات الاجتماعية لفائدة مستحقيها طيلة الفترة الممتدة بين 23 مارس 2020 ونهاية سبتمبر 2021 في اطار معاضدة المجهود الوطني الهادف الى الحد من التداعيات الاجتماعية لازمة كورونا، إذ امّن ن صرف 3843937 مساعدة اجتماعية عبر منظومات الدفع للبريد التونسي خلال الفترة المذكورة .



