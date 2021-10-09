إمكانية اختيار نوع اللقاح ضد كورونا خلال الأيام المفتوحة للتلقيح من 10 إلى 18 أكتوبر الجاري لفائدة الفئة العمرية 18 سنة فما فوق

طرحت وزارة الصحة أمام الراغبين في تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الوطنية المفتوحة للتلقيح لفائدة الفئة العمرية البالغة 18 سنة فما فوق والتي تنظمها بداية من يوم الأحد 10 وإلى غاية يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، إمكانية اختيار نوعية من اللقاح المتوفر



ولفتت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى أن هذه اللقاحات المتوفرة خلال عملية التلقيح المفتوحة هذه الفترة هي سينوفاك (كورونا فاك) و فايزرو مودرنا و جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة و سبوتنيك و أسترازنيكا (للفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق)

وأضافت الوزارة أن هذه الأيام الوطنية ستكون مفتوحة أمام الفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين تلقوا استدعاء للتلقيح أم لم يتلقوا وذلك لتلقي الجرعة الأولى



كما حثت وزارة الصحة الذين تغيبوا عن مواعيد الجرعة الثانية إلى الإقبال بكثافة إلى مراكز التلقيح خلال هذه الايام الوطنية المفتوحة لتلقي الجرعة الثانية واستكمال التلقيح

وللاشارة سيتم تنظيم عملية التلقيح خلال هذه الأايام الوطنية المفتوحة بمراكز التلقيح القارة وعددها 95 مركزا منتشرا في 24 ولاية من الجمهورية من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء وقد نشرت وزارة الصحة القائمة الكاملة لمراكز التلقيح القارة على صفحتها الرسمية

وبحسب البلاغ اليومي لوزارة الصحة بخصوص تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ناهز عدد التونسيين الذين استكملوا عملية تلقيحهم إلى غاية 7 أكتوبر الجاري نحو 4 مليون تونسي، علما وأن وزارة الصحة تسعى لبلوغ 50 بالمائة من التونسيين الملقحين مع منتصف شهر أكتوبر الجاري

يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الذي انتشرفي تونس منذ شهر مارس 2020 قد بلغ إلى غاية 7 أكتوبر الجاري 24.996 حالة وفاة











