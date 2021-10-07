تصفيات مونديال قطر: تونس - موريتانيا : 3-0

حقّق المنتخب الوطني لكرة القدم انتصاره الثالث على التوالي، بعد تقدّمه على نظيره الموريتاني بنتيجة (3-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بملعب حمادي العقربي برادس، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة كأس العالم قطر 2022، في مرحلتها الثانية.وافتتح التهديف الياس السخيري في الدقيقة 15'، قبل أن يتمكّن قائد الفريق وهبي الخزري من مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأوّل، ليضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في الدقيقة 86'.وبهذا الفوز يحافظ المنتخب على صدارته للمجموعة الثانية معززا حظوظه للتأهّل للدور الأخير من التصفيات.ويذكر أنّ أبناء منذر الكبير كانوا قد فازوا في الجولة الأولى على غينيا الاستيوائية بنتيجة (3-0) وفي الجولة الثانية على زمبيا بنتيجة (2-0).