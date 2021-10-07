تصفيات مونديال قطر: تونس - موريتانيا : 3-0

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 21:50قراءة: 0 د, 34 ث
حقّق المنتخب الوطني لكرة القدم انتصاره الثالث على التوالي، بعد تقدّمه على نظيره الموريتاني بنتيجة (3-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بملعب حمادي العقربي برادس، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة كأس العالم قطر 2022، في مرحلتها الثانية.

وافتتح التهديف الياس السخيري في الدقيقة 15'، قبل أن يتمكّن قائد الفريق وهبي الخزري من مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأوّل، ليضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في الدقيقة 86'.

وبهذا الفوز يحافظ المنتخب على صدارته للمجموعة الثانية معززا حظوظه للتأهّل للدور الأخير من التصفيات.

ويذكر أنّ أبناء منذر الكبير كانوا قد فازوا في الجولة الأولى على غينيا الاستيوائية بنتيجة (3-0) وفي الجولة الثانية على زمبيا بنتيجة (2-0).





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233785



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:20 04:54
Babnet
21°
Babnet25°Babnet% 64:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-2024°-2024°-1922°-1824°-17
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   2152,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive