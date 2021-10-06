مهرجان الهريسة بنابل يحتفي بالاكلات التقليدية للوطن القبلي

تعيش مدينة نابل بالوطن القبلي من 07 الى 10 اكتوبر الجاري على وقع مهرجان الهريسة في دورته لسنة 2021 الذي تنظمه جمعية صيانة مدينة نابل وذلك في اطار تثمين التراث المادي واللامادي والحفاظ على المميزات التراثية للمطبخ التونسي عبر الترويج لمذاقاته المختلفة التي تعتمد الهريسة كمنتوج غذائي اساسي مستخرج من مادة الفلفل في اعداد اكلات متنوعة وذات خصوصية يتوارثها اهالي منطقة الوطن القبلي عبر الاجيال.



وتحافظ الدورة الجديدة لمهرجان الهريسة على خصوصياتها من ذلك برمجة مجموعة من الانشطة لفائدة المولعين بالمطبخ التونسي التقليدي من خلال عروض الاكلة الشارعية وطرق اعداد الهريسة واجنحة عرض وبيع مادتي الفلفل والهريسة الى جانب الفقرات التنشيطية والثقافية والسهرات الفنية والندوات الفكرية المصاحبة للمهرجان بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل ومكونات المجتمع المدني .



ومن المنتظر ان تشهد ساحة فرحات حشاد وسط مدينة نابل توافد جموع كبيرة من الجمهور المتعطش لاكتشاف انواع من الاكلات السريعة التي تعتمد في تركيبتها الاساسية على الهريسة مثل "اللبلابي" و"الصحن التونسي" والسندويتشات وانواع السلطة وغيرها من الاكلات حيث سيتم تقديمها مباشرة الى الراغبين في تذوقها في اطار تنشيطي واحتفالي الى جانب برمجة مجموعة من الورشات حول طريقة تحضير الهريسة وحفظها مع التركيز على الجوانب الفرجوية من خلال الاستعراضات الجماهيرية بالشوارع الرئيسية لمدينة نابل والمناطق المحيطة بها.



