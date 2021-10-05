لأول مرة في تونس، وجهة الظاهر تتحصل على علامة "توب 100" من المنظمة العالمية للوجهة الخضراء

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تحصلت وجهة الظاهر الممتدة من مطماطة إلى تطاوين، اليوم الثلاثاء، على علامة "توب 100"، التي تسندها المنظمة العالمية للوجهة الخضراء، تحت إشراف المجلس العالمي للسياحة المستدامة، لتكون بذلك الأولى في تونس، ولأول مرة في هذا العام تسند العلامة لبلد عربي وبلد في شمال افريقيا، وفق محمد الصادق الدبابي، رئيس "جامعة السياحة الأصيلة للجنوب الشرقي وجهة الظاهر".وستمكن هذه العلامة، التي تأتي ضمن سياق عمل هذه الوجهة للحصول على علامة الوجهة الخضراء، من الترويج المجاني لوجهة الظاهر من قبل المنظمة لدى وكلاء الأسفار العالميين والمختصين في السياحة الخضراء والمستدامة، إلى جانب ما تمثله من اعتراف بالخبرة التي اكتسبتها في التعامل مع المنظمات العالمية المختصة في السياحة، وفتح فرص كبرى لهذه الوجهة لدى المانحين، وخاصة المهتمين بدعم السياحة المستدامة وتمويلها.وتطلب حصول وجهة الظاهر على هذه العلامة، وفق الدبابي، مجهودات بذلت على مدى نحو 8 أشهر، وإعداد حوالي 147 ملف بمساعدة خبراء من ألمانيا، في اطار اتفاقية أبرمتها جامعة السياحة الأصيلة منذ سنتين مع منظمة ألمانية تشتغل على تشجيع السواح الأوروبيين على زيارة الوجهات السياحية في العالم.وجاء نجاح وجهة الظاهر في الحصول على هذه العلامة، نتيجة لعدة معطيات، ومنها وجود هيكل تصرف في الوجهة، وهو "جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر"، التي تعد الأولى من نوعها في تونس التي تبعث مشاريع في إطار تنمية السياحة البديلة أو الأصيلة، بما ساهم في خلق منتوج سياحي خصوصي، وأطرته ونظمته وروجت له.وترتبط وجهة الظاهر بمنتوج سياحي يحمل عدة خصوصيات، إذ يرتكز على التراث والموروث المادي واللامادي، من خلال الإقامات الريفية ودور الضيافة ومطاعم توفر أكلات تقليدية من تراث المنطقة، إلى جانب تراث جيولوجي كبير، ما جعل مثل هذا المنتوج السياحي يستقطب نوعية من السواح، وتطورت بفضله السياحة بهذه المناطق التي تشملها وجهة الظاهر، من سياحة عبور، إلى سياحة إقامة يستطيع السائح أن يقضي بها مدة تتجاوز ثلاثة أيام وتصل إلى أسبوع، من ناحية، وأصبحت سياحة طيلة العام لا ترتبط بموسم صيفي أو غيره، من ناحية أخرى.من جهة أخرى، تستعد جامعة السياحة البديلة، إلى جانب مشروع انخراطها في المنظومة العالمية أو علامة السياحة الخضراء، لتدشين أول مسلك المشي على الأقدام على طول 217 كلم من مطماطة إلى تطاوين مرورا ببني خداش وغمراسن، في أفق شهر ديسيمبر المقبل، يستجيب للمواصفات العالمية للمسالك ويحتوي عدة محطات تبرز ثراء التراث الجيولوجي للمنظقة.