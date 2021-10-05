"شمس عملاقة حمراء: التوافق بين العلم والكتب المقدسة" إصدار جديد للدكتور محمد فوزي الدريسي

وات - صدر هذه الأيام عن منشورات "ليدرز" كتاب جديد باللّغة الفرنسية يحمل عنوان تحت عنوان "شمس عملاقة حمراء: التوافق بين العلم والكتب المقدسة"

"Soleil-Géante rouge concordance science et livres sacrés " للدكتور محمد فوزي الدريسي، وهو دكتور في الطب مختص في أمراض القلب والشرايين.



ويعتبر هذا الكتاب، وفق تقديم الناشر، رحلة بحث في التاريخ الطويل من القطيعة بين العلماء ورجال الكنيسة، وقد ذكّر الكاتب من خلاله بأهمية إيجاد فضاء للحوار كما تولى تقديم أهم ما جاء في العلوم الحديثة من حقائق ونظريات حول نشأة الكون وتطوره الحالي ثم مصيره النهائي.



استعرض الكاتب في هذا الإصدار الوارد في 228 صفحة، حقائق ومعطيات حول خلق الكون وتطوره وفنائه من خلال قراءة حديثة ومنهجية للنصوص المقدسة ليجيب من خلاله على أسئلة عديدة شكلت على مدى قرون طويلة انقساما حادا وصلت إلى حد القطيعة بين العلماء ورجال الكنيسة.



هذا الكتاب الذي تصدره تقديمان الأول بقلم الأب "فانسون فيرولدي" رئيس المركز الوطني الفرنسي للعلاقات مع المسلمين، والثاني للباحث والجامعي الدكتور احميدة النيفر عضو مجمع "بيت الحكمة" ورئيس رابطة تونس للثقافة والتعدد، تحدث فيه الكاتب عن ضرورة إيجاد فضاء للحوار بين العلم والكتب المقدّسة، متوصلاً إلى وجود تطابق صريح بين نظريات العلوم الحديثة والنصوص المقدسة، وهو يعتبر أن الكتب المقدسة ليست كتب علم وإنما هي تمدنا بإشارات علمية تؤكد لنا مصدرها المقدّس وتوصلنا إلى الحقيقة الكبرى حول الخلق.

الدكتور محمد فوزي الدريسي هو من مواليد 3 سبتمبر 1960، وهو أصيل ولاية جندوبة، وهو متحصّل على الدكتوراه في الطب، ومتخصّص في أمراض القلب والشرايين. وإلى جانب تخصّصه في مجال الطب، عمل طيلة عشرين عاماً على تعميق أبحاثه في مجال علم الفلك وعلم الكونيات، والدراسات التي تقارن بين النّصوص المقدّسة تزامناً مع اكتشافات العلوم الحديثة في هذه المجالات، حيث قام بتطوير منهج جديد في قراءة القرآن وتفسيره على ضوء معطيات العلم الحديث.



