نسبة التصخم في تونس تستقر خلال شهر سبتمبر عند 2ر6 بالمائة

استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس، خلال شهر سبتمبر 2021 ، عند مستوى 2ر6 بالمائة والتي سجلتها خلال شهر أوت 2021، وفق معطيات كشف عنها المعهد الوطني للاحصاء الثلاثاء.



وارجع المعهد ، في بيان له حول مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2021 ، هذا الاستقرار من ناحية الى تطور نسق ارتفاع اسعار مجموعة التعليم الى 1ر6 بالمائة مقابل 9ر5 بالمائة واسعار المواد والخدمات الترفيهية الى 5 بالمائة مقابل 1ر4 بالمائة والى تراجع وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة المواد الغذائية الى 2ر7 بالمائة مقابل 4ر7 بالمائة من ناحية اخرى.



وبين المعهد انه ، بحساب الانزلاق السنوي، ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر7 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2021 وذلك بالاساس بفعل ارتفاع اسعار الدواجن بنسبة 24 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 9ر21 بالمائة واسعار الخضر الطازجة بنسبة 1ر18 بالمائة واسعار البيض بنسبة 9ر11 بالمائة .



وارتفعت اسعار الاسماك الطازجة بنسبة 4ر9 بالمائة في حين تراجعت اسعار لحم الضأن بنسبة 3ر4 بالمائة واسعار لحوم الابقار بنسبة 2ر2 بالمائة .



وشهدت اسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا بنسبة 2ر7 بالمائة بفعل ارتفاع المواد الصيدلية بنسبة 6ر8 بالمائة واسعار مواد البناء بنسبة 6ر12 بالمائة واسعار الملابس والاحذية بنسبة 8ر7 بالمائة واسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6 بالمائة.



وسجلت اسعار الخدمات ، ارتفاعا بنسبة 2ر4 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع اسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9ر6 بالمائة واسعار خدمات الصحة بنسبة 6 بالمائة واسعار الايجارات بنسبة 5ر4 بالمائة.



وارتفع التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2021، اي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بشكل طفيف الى مستوى 6 بالمائة بعد ان كان في حدود 9ر5 بالمائة خلال الشهر السابق.



وعرفت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة خلال سبتمبر 2021 ، مقابل 7ر6 بالمائة بالنسبة الى المواد غير المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوى للمواد الغذائية الحرة بلغت 8ر7 بالمائة مقابل 4ر4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية غير المؤطرة



وشهدت نسبة التضخم في تونس ، منذ مطلع 2021، استقرارا عند 9ر4 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري لتنزل الى 8ر4 بالمائة خلال مارس وتصعد الى 5 بالمائة خلال شهري افريل وماي والى 7ر5 بالمائة خلال جوان و 4ر6 بالمائة خلال جويلية قبل ان تستقر عند 2ر6 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر 2021.



الاسعار عند الاستهلاك ترتفع بنسبة 6ر0 بالمائة خلال سبتمبر 2021



شهد مؤشر الاستهلاك العائلي ، خلال شهر سبتمبر 2021 ، ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة بعد الاستقرار الذي شهده خلال اوت 2021 وذلك بالاساس نظرا للارتفاع المسجل في اسعار المواد الغذائية بنسبة 3ر1 بالمائة واسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 4 بالمائة.



ولاحظ المعهد الوطني للاحصاء ان مجموعة التغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة مقارنة بشهر اوت 2021 وذلك بفعل صعود اسعار الدواجن بنسبة 1ر8 بالمائة واسعار البيض بنسبة 4ر5 بالمائة واسعار زيت الزيتون بنسبة 2ر2 بالمائة واسعار الغلال الطازجة بنسبة 7ر1 بالمائة .



وارتفعت اسعار الاسماك الطازجة بنسبة 6ر1 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 3ر1 بالمائة في حين شهدت اسعار لحم الضأن تراجعا بنسبة 6ر1 بالمائة واسعار لحوم الابقار هبوطا بنسبة 7ر0 بالمائة.



وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعا خلال سبتمبر 2021، بنسبة 4 بالمائة تزامنا مع العودة المدرسية 2021 -2022 وقد سجلت اسعار نفقات التعليم الاساسي والابتدائي الخاص ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة والادوات المدرسية بنسبة 7ر3 بالمائة واسعار الكتب المدرسية المدعمة بنسبة 9ر9 بالمائة.



