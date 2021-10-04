الاتحاد المنستيري - فوزي البنزرتي مدربا جديدا خلفا لمراد العقبي

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 16:11قراءة: 0 د, 24 ث
تعاقد الاتحاد الرياضي المنستيري مع المدرب فوزي البنزرتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد بعد انسحاب المدرب مراد العقبي من تدريب الفريق وفق ما أفاد وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم الناطق باسم نادي عاصمة الرباط طارق الصيادي.

وأضاف الصيادي أنّ المدرب فوزي البنزرتي عقد منذ قليل اجتماعا مع اللاعبين وسينطلق في التدريب بمجرد تحديد الفريق الفني الذي سيعمل الى جانبه.

وأوضح نفس المصدر أنّ المدرب مراد العقبي اتصل أمس برئيس النادي وعبر عن رغبته في الانسحاب وعدم مواصلته تدريب الفريق.



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