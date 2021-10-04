بطولة فرنسا - وهبي الخزري ينقذ سانت إيتيان من الخسارة امام ليون في الوقت بدل الضائع

وات -

انقذ المهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري فريقه سانت إيتيان من الخسارة امام ضيفه ليون بادراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع مساء الاحد في الجولة التاسعة لبطولة فرنسا لكرة القدم.وتقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 41 عن طريق حسام عوار قبل ان ينتزع سانت إيتيان التعادل في الدقيقة 90 زائد 5 عبر وهبي الخزري من ضربة جزاء.وشهد اللقاء طرد لاعب ليون أنتوني لوبيز في الدقيقة 74.وبهذا التعادل رفع سانت إيتيان رصيده الى 4 نقاط في المركز الأخير فيما رفع ليون رصيده الى 13 نقطة في المركز العاشر.وسيواجه سانت إيتيان يوم الأحد المقبل ستراسبورغ صاحب المركز الثاني عشر بينما سيستضيف ليون يوم السبت القادم موناكو صاحب المركز السادس في الجولة العاشرة.