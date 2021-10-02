المنتخب التونسي لكرة اليد يشرع يوم الاثنين في التحضير لـ "كان" المغرب 2022

يشرع المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد بداية من يوم الإثنين 4 أكتوبر الجاري في التحضيرات لبطولة إفريقيا للأمم للأكابر التي ستدور بالمغرب من 13 إلى 23 جانفي 2022 من خلال إجراء أول تربص للعناصر الناشطة في البطولة المحلية سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 6 أكتوبر.



وقد وجه الإطار الفني الدعوة لـ20 لاعبا للمشاركة في هذا التربص :



حراس المرمى: أصيل النملي ومحمد صفر (الترجي الرياضي)، فرج تقية (نسر طبلبة)، مروان السوسي (النادي الإفريقي).

جناح أيسر: أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي)، رامي صويد (النجم الساحلي)

ظهير أيسر: يوسف معرف وحازم باشا (الترجي الرياضي).

ظهير أيمن: أشرف المرغلي (الترجي الرياضي)، نور الدين ماوة (النجم الساحلي).

منسق: علاء مصطفى (النادي الإفريقي)، محمد أمين بن غانم (نادي ساقية الزيت)، بلال العبدلي (الترجي الرياضي).

لاعب دائرة: جهاد جاب الله، غازي بن غالي (النجم الساحلي)، إلياس حشيشة (الترجي الرياضي)، إسلام الجبالي (جمعية الحمامات).

جناح أيمن: عصام رزيق (النجم الساحلي)، طارق جلوز (الترجي الرياضي).

ويستأنف المنتخب تحضيراته باجراء تربص ثان للاعبين المحليين في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري وفي الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر، التي توافق أسبوع الإتحاد الدولي المخصص للمنتخبات الوطنية، وسيلتحق اللاعبون المحترفون في البطولات الأجنبية في هذا التربص حيث سيشارك منتخبنا الوطني في الدورة الدولية الودية "الأمم الأربعة 2021" بتونس والتي سيخوض خلالها 3 مقابلات ضد كل من الجزائر ومونتينيغرو وسويسرا.

ويعود المنتخب الوطني لاجواء التحضيرات بداية من غرة ديسمبر القادم بمشاركة اللاعبين المحليين إلى حين إلتحاق اللاعبين المحترفين في الخارج تباعا فور انتهاء التزاماتهم مع نواديهم.

وسيتمّ لاحقا الإعلان على برنامج المقابلات الدولية الودية المبرمجة في شهري ديسمبر وجانفي قبل المشاركة في بطولة إفريقيا للأمم.



