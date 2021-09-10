بنزرت: حجز أكثر من 200 طن من البطاطا بمخزن عشوائي بمعتمدية غزالة

وات - أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة، ان مصالح الادارة الجهوية للتجارة، وفرقة التوقي من الارهاب ببنزرت، وفرقة الابحاث والتفتيشات للحرس الوطني بماطر، تمكنوا من ضبط مخزن عشوائي بمعتمدية غزالة، يحتوي على كميات كبيرة من البطاطا تتجاوز الـ200 طن.



وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، ان العملية الرقابية تندرج ضمن أعمال اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، ولاسيما منها التصدي للاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية الحساسة.

وأضاف بن خليفة، انه تم إلى جانب تأمين المحجوز وإعادة ضخه في أسواق الجملة وتأمين ثمنه بالخزينة العامة للدولة، تحرير المحاضر العدلية والاقتصادية المستوجبة في الغرض والمتعلقة بالاحتكار والمضاربة والبيع خارج مسالك التوزيع القانونية، بالإضافة إلى محضر سرقة للكهرباء.

وتم إعلام النيابة العمومية، التي أذنت بايقاف صاحب المخزن، الذي وقع ضبطه، أيضا، يقوم بعملية سرقة للكهرباء مباشرة من أعمدة الانارة العمومية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وما يمثله ذلك من مخاطر على المحيط السكني والعمومي.



يشار إلى أنه تم منذ انطلاق الحملات المشتركة التي تقوم بها فرق المراقبة الاقتصادية ببنزرت والحرس والامن الوطنيين، حجز أكثر من 750 طنا من الخضر والغلال، وتوجيهها إلى أسواق الجملة وإعادة ضخها عبر المسالك القانونية، علاوة على تأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة وتحرير المحاضر والعقوبات المالية المستوجبة في الغرض.









