مدينة العلوم بتونس تعرض ابتداء من 23 سبتمبر الجاري" رحلة مع الضوء" بعدة لغات بالقبة الفلكية

وات - تطلق مدينة العلوم بتونس يوم 23 سبتمبر الجاري عرض"رحلة مع الضوء" باللغتين العربية والاسبانية بالقبة الفلكية بالمدينة، وذلك بالشراكة مع مركز العلوم بغرناطة (اسبانيا)، وفق ما صرح به كاهية مدير الفضاءات العلمية بالمدينة، نوفل معاوية.



ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أن " رحلة الضوء" التي ستعرض بمناسبة زيارة وفد اسباني من المركز الاسباني إلى مدينة العلوم أيام 21 و 22 و 23 سبتمبر 2021، في يومها الأول مجانا ثم سيتم توفيرها باللغات المختارة، على غرار العربية والفرنسية والانقليزية، حسب الحجوزات التي تكون بأسعار رمزية.

و"رحلة الضوء" هي ، حسب المتحدث، هي فيلم ثلاثي الابعاد سيقدم توضيحا حول دور الضوء في علم الفلك وهو سيمكن من التعرف على الكون استنادا للضوء الموجود بالكويكبات والمجرات والنجوم وغيرها.



وبيّنت مدينة العلوم في بلاغ صحفي تحصلت (وات) على نسخة منه، أن زيارة الوفد الاسباني من مركز العلوم بغرناطة تنتظم في اطار مشروع التوأمة بين تونس واسبانيا تحت عنوان" الدعم المؤسساتي من أجل تعزيز إمكانات منظومة البحث والتجديد التونسي".

وتتنزل التوأمة في اطار قطاع البحث العلمي التكنولوجي والتجديد الذي يمثل مكونا رئيسيا في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

وأشار الى أن اتفاقية شراكة اطارية سيتم توقيعها يوم 23 سبتمبر الجاري في اطار برنامج زيارة الوفد الاسباني إلى مدينة العلوم بين مركز العلوم بغرناطة ومدينة العلوم بتونس على امتداد 3 سنوات لتجديد التجهيزات العلمية في القبة الفلكية بالمدينة.







