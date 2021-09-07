وزارة الصحة: تنظيم يوم خامس لعمليات التلقيح المكثف لفائدة الفئة العمرية 18ـ39 عاما، يوم 11 سبتمبر الجاري

أعلنت وزارة الصحة، مساء يوم الاثنين، أنه سيتم يوم السبت القادم، الموافق ل11 سبتمبر الجاري، تنظيم اليوم الخامس لعمليات التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا بمختلف ولايات الجمهورية، من الثامنة صباحا الي الخامسة مساء، وأنه سيكون موجها للفئات العمرية ما بين 18 و39 سنة من الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "مودرنا" يوم 15 أوت الماضي.



وأوضحت في بلاغ لها، أنه سيتم توجيه إرساليات قصيرة لاستدعاء المعنيين، تتضمن مركز التلقيح المحدد والموعد، مشيرة إلى أنه، وفي صورة عدم تلقي الإرسالية، يمكن التأكد من الدعوة عبر فضاء المواطن على موقع "ايفاكس" أو عبر إرسالية قصيرة على الرقم *2021#.



وأكدت أنه في حال عدم التعرف على مركز التلقيح عبر فضاء المواطن، وعدم تلقي الإرسالية، يتعين التوجه إلى مركز التلقيح أين تم تلقي الجرعة الأولى أو المركز الذي عوضه بالمعتمدية نفسها، طبقا لقائمة مراكز التلقيح التي ستضبط لاحقا.



وأشارت الوزارة إلى أن الذين تلقوا لقاح "جانسن" غير معنيين بهذا اليوم، لكون هذا اللقاح ذو جرعة واحدة.



كما دعت وزارة الصحة الأشخاص البالغين 40 سنة فما فوق، للتوجه في اليوم نفسه إلى أقرب مركز تلقيح للتسجيل والتلقيح وتلقي الجرعة الأولى.



وأوضح البلاغ أنه يمكن لهذه الفئة العمرية ممن تلقوا الجرعة الأولى يوم 8 أوت أو 20 جويلية، التوجه إلى مركز التلقيح أين تلقوا الجرعة الأولى، وإن تعذر عليهم ذلك، إلى أقرب مركز تلقيح، وذلك لتلقي الجرعة الثانية.





