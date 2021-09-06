وات - أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة، بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر، وفرقة التوقي من الإرهاب ببنزرت، ومركز الامن ببازينة، والحرس البلدي بماطر، تمكنوا اليوم الاثنين، من حجز 179 طنا من سماد "الامونيتر"و"الدي ا بي" و9 أطنان من الشعير العلفي، بغرض الاحتكار والمضاربة بمخزن عشوائي بمنطقة بازينة من معتمدية جومين.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه تم، أيضا، حجز 330 كيس من الجبس في ذات المخزن، كما تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات لصاحب المخزن، ومنها محاضر تتعلق بمسك في مواقع الخزن منتوجات حساسة وخطرة دون الحصول على التراخيص المستوجبة في الغرض، وذلك بغاية الاحتكار والمضاربة وتحقيق أرباح باعتماد أساليب ملتوية، وفق تعبيره.

يذكر أنه سيتم نقل المحجوز وتأمينه قصد إعادة ضخه في المسالك القانونية وتـأمين ثمنه بالخزينة العامة للدولة، بحسب تأكيد المدير الجهوي للتجارة.



