كأس العالم-قطر 2022(تصفيات المنطقة الإفريقية): برنامج الجولة الثانية

برنامج مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم-2022 (منطقة إفريقيا), المقررة من 5 إلى 7 سبتمبر (بتوقيت تونس):



الأحد 5 سبتمبر:

كيغالي (المجموعة 5): رواندا - كينيا (س14)

لومي (المجموعة 8): الطوغو - ناميبيا (س17)

فراسنفيل (المجموعة 7): الغابون - مصر (س20)



الاثنين 6 سبتمبر:

الرباط (المجموعة 1): جيبوتي - النيجر (س14)

كوتونو (المجموعة 10): البنين - ج. د الكونغو (س14)

أنتيبي (المجموعة 5): أوغندا - مالي (س14)

دوالا (المجموعة 3 ): ليبيريا - إفريقيا الوسطى (س17)

كوناكري (المجموعة 9): غينيا - المغرب (س17)

جوهانسبورغ (المجموعة 7): جنوب إفريقيا - غانا (س17)

ابيدجان (المجموعة 4 ): كوت ديفوار - الكاميرون (س 20)



الثلاثاء 7 سبتمبر :

ندولا (المجموعة 2 ): زامبيا - تونس (س14)

جوهانسبورغ (المجموعة 4): مالاوي - الموزمبيق (س14)

دار السلام -المجموعة 10): تانزانيا - مدغشقر (س14)

مالابو (المجموعة 2 ): غينيا الاستوائية - موريتانيا (س17)

بهير دار (المجموعة 7): إثيوبيا - زمبابوي (س17)

برازافيل (المجموعة 8): الكونغو - السنغال (س17)

منديلو (المجموعة 3 ): الرأس الأخضر - نيجيريا (س17)

لواندا (المجموعة 6): أنغولا - ليبيا (س20)

الخرطوم (المجموعة 9) : السودان - غينيا (س20)

مراكش (المجموعة 1 ): بوركينا فاسو - الجزائر (س20) .





