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كأس العالم-قطر 2022(تصفيات المنطقة الإفريقية): برنامج الجولة الثانية

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 16:35قراءة: 0 د, 57 ث
برنامج مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم-2022 (منطقة إفريقيا), المقررة من 5 إلى 7 سبتمبر (بتوقيت تونس):

الأحد 5 سبتمبر:
كيغالي (المجموعة 5): رواندا - كينيا (س14)
لومي (المجموعة 8): الطوغو - ناميبيا (س17)
فراسنفيل (المجموعة 7): الغابون - مصر (س20)

الاثنين 6 سبتمبر:
الرباط (المجموعة 1): جيبوتي - النيجر (س14)
كوتونو (المجموعة 10): البنين - ج. د الكونغو (س14)
أنتيبي (المجموعة 5): أوغندا - مالي (س14)
دوالا (المجموعة 3 ): ليبيريا - إفريقيا الوسطى (س17)
كوناكري (المجموعة 9): غينيا - المغرب (س17)
جوهانسبورغ (المجموعة 7): جنوب إفريقيا - غانا (س17)
ابيدجان (المجموعة 4 ): كوت ديفوار - الكاميرون (س 20)

الثلاثاء 7 سبتمبر :
ندولا (المجموعة 2 ): زامبيا - تونس (س14)
جوهانسبورغ (المجموعة 4): مالاوي - الموزمبيق (س14)
دار السلام -المجموعة 10): تانزانيا - مدغشقر (س14)
مالابو (المجموعة 2 ): غينيا الاستوائية - موريتانيا (س17)
بهير دار (المجموعة 7): إثيوبيا - زمبابوي (س17)
برازافيل (المجموعة 8): الكونغو - السنغال (س17)
منديلو (المجموعة 3 ): الرأس الأخضر - نيجيريا (س17)
لواندا (المجموعة 6): أنغولا - ليبيا (س20)
الخرطوم (المجموعة 9) : السودان - غينيا (س20)
مراكش (المجموعة 1 ): بوركينا فاسو - الجزائر (س20) .


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