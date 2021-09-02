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وزارة الشؤون الثقافية تدعم 78 مشروعا موسيقيا و26 مشروعا كوريغرافيا

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 23:18قراءة: 0 د, 34 ث
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن دعم 78 مشروعا موسيقيا و26 مشروعا في فن الكوريغرافيا، وذلك في إطار دعم إنتاج المصنفات الجديدة على حوامل مختلفة في مجال الموسيقى وكذلك دعم الإنتاجات الكوريغرافية لسنة 2021.

ودعت إدارة الموسيقى والرقص أصحاب المشاريع المدعومة إلى الاتصال بها يوم 14 سبتمبر الحالي، مصحوبين بوثيقة معرف الهوية البنكية أو البريدية تحمل طابع المؤسسة المصرفية أو البريدية، وكذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وضمت قائمة المتحصلين على الدعم أسماء كبرى في الساحة الموسيقية على غرار الفنان عدنان الشواشي وعبد الرحمان العيادي ومقداد السهيلي ونوال غشام ونافع العلاني وعدل بندقة والحبيب المحنوش ومنية البجاوي وسفيان الزايدي الى جانب وردة الغضبان وعديد الطاقات الإبداعية الشبابية التي برزت في مصنفات موسيقية مختلفة.

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