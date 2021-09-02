الجرندي يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند الجديد بتونس

تسلّم عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، اليوم الخميس، من Ngulkham Jathom، نسخة من أوراق إعتماده سفيرا لجمهوريّة الهند بتونس.



وأشاد الوزير بالمناسبة بمتانة الصّداقة التي تجمع البلدين والتّطوّر الذي شهدته علاقات التّعاون الثنائي، مؤكدا في هذا الإطار عزمَ تونس على مزيد الإرتقاء بتلك العلاقات في جميع المجالات التي تُعتبر الهند رائدة فيها، على غرار الشّركات النّاشئة، والعلوم وتكنولوجيّات الإتّصال وصناعة الأسمدة الكيميائيّة والأدوية.



كما أبرز ضرورة العمل على الإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة، خاصّة تفعيل مجموعات العمل والدّورة الثّالثة عشرة للّجنة التّونسية الهنديّة المشتركة المنتظر عقدها بتونس نهاية 2021 أو بداية سنة 2022، وضرورة "مزيد التّضامن والتّآزر بين البلدان الصّديقة لمواجهة مختلف التّحدّيات المشتركة في ضوء تداعيات جائحة كورونا".



من جهته، أشاد السّفير الهنديّ ب"النّجاح الذي حقّقته تونس في ظرف وجيز في مجال التّلاقيح والتّصدّي لجائحة كورونا"، حسب بلاغ صادر عن الخارجية.



وبعد أن أشاد بمتانة العلاقات التّاريخيّة التي تجمع "البلدين الصّديقين"، عبّر السفير أيضا عن حرصه على بذل قصارى الجهد، خلال فترة تعيينه، من أجل دفع هذه العلاقات إلى مستويات أعلى ومواصلة دعم بلاده للجهود التي تبذلها تونس لمواجهة مختلف التّحدّيات الظّرفيّة الرّاهنة.



