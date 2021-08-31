الالعاب البارلمبية - رؤي جبابلي ( 1500 متر) وياسين القنّيشي (دفع الجلة ) يتحصلان على الميدالية الفضية

وات - تحصل رؤي جبابلي على الميدالية الفضية فجر اليوم في سباق 1500 متر( تي 13 ) ضمن دورة الالعاب البارالمبية بطوكيو .وسجل رقما شخصيا جديدا بتوقيت ب3د و54ث و55 بالمائة
وتوج الروسي انتون كليانين بذهبية المسابقة ب3د و54 ث و04 بالمائة
كما احرز ياسين القنّيشي على فضية مسابقة دفع الجلة ( اف 36 ) ضمن الدورة البارلمبية فجر اليوم بطوكيو . وحطم الرقم القياسي الإفريقي برمية بلغت 15 فاصل 12 مترا.
وتوج الروسي فلاديمير سفيريدوف بذهبية المسابقة برمية بلغت 16 متر فاصل 67
وتوج الروسي انتون كليانين بذهبية المسابقة ب3د و54 ث و04 بالمائة
كما احرز ياسين القنّيشي على فضية مسابقة دفع الجلة ( اف 36 ) ضمن الدورة البارلمبية فجر اليوم بطوكيو . وحطم الرقم القياسي الإفريقي برمية بلغت 15 فاصل 12 مترا.
وتوج الروسي فلاديمير سفيريدوف بذهبية المسابقة برمية بلغت 16 متر فاصل 67
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