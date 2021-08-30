وزارة الدفاع: إحباط تسلل 10 تونسيين نحو السواحل الأوروبية

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن وحدة تابعة لجيش البحر، أحبطت مساء يوم الاثنين، عملية هجرة غير نظامية لعشرة (10) مهاجرين تونسيي الجنسية، كانوا على متن زورق مطاطي على بعد 50 كلم من سواحل مدينة قليبية.



وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن المتسللين، والذين تتراوح أعمارهم ببين 20 و35 سنة، أفادوا بأنهم أبحروا الليلة الماضية من سواحل مدينة قربة (ولاية نابل) بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.



وقد تم إركابهم والتوجه بهم نحو المنطقة المكشوفة لميناء قليبية، أين تم تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



