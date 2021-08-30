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المنستير: حجز 6800 علبة سجائر تونسية ومهربة بقيمته جملية قدرها 40 ألف دينار خلال مداهمة لمنزلين

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 19:03قراءة: 0 د, 35 ث
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، بالإشتراك مع الوحدات الأمنية، أوّل أمس السبت، 6800 علبة سجائر تونسية ومهربة بقيمته جملية قدرها 40 ألف دينار، خلال عملية مداهمة لمنزلين بولاية المنستير، وفق ما أفاد به "وات"، اليوم الاثنين، رئيس مصلحة التجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة،جمال المثناني.

وأضاف المثناني أنّ هذه الكمية من المحجوز ستقع إعادة ضخها في المسالك القانونية، مع تأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وعلمت "وات" من مصدر أمني بأنّ أحد المنزلين اللذين وقعت مداهمتها، هو لمستشار بلدي بإحدى بلديات الجهة، توفرت بشأنه معلومات حول متاجرته بطريقة غير قانونية في مادة الاختصاص "التبغ"، وحجزت لديه كمية من علب السجائر تقدر قيمتها بحوالي 30 ألف دينار. ووقع تحرير محضر عدلي في الغرض.

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