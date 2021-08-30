التمديد في التوقيت الصيفي إلى غاية 14 سبتمبر 2021 (رئاسة الجمهورية)

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الإثنين، عن التمديد في التوقيت الصيفي، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة 14 يوما إضافيا.



وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنه تبعا لتوصيات قاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19 حول تطوّر الوضع الوبائي بتونس والإجراءات الضرورية لمزيد السيطرة على انتشار هذه الجائحة، تقرّر تمديد العمل بالتوقيت الصيفي، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك إلى غاية الثلاثاء 14 سبتمبر، عوضا عن 31 أوت 2021.



وسيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداء من يوم الأربعاء 15 سبتمبر المقبل.



