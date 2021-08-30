مهرجان "سيكا جاز": عروض عبر تقنية البث المباشر في مواقع أثرية ومعالم تراثية

تقام النسخة السادسة من مهرجان "سيكا جاز" من 6 إلى 13 سبتمبر القادم عبر تقنية البث المباشر انطلاقا من المواقع الأثرية والمعالم التراثية التي ستحتضن العروض.



ويتضمّن برنامج هذه الدورة سبعة عروض سيحتضنها معلم سيدي بومخلوف وموقع مائدة يوغرطة ومنجم الحديد بالجريصة ومنجم الرصاص بمنزل سالم المحاذي لمعتمدية تاجروين وموقع "ألتيبيروس" الأثري المحاذي لمعتمدية الدهماني وسد وادي سراط، وهي معالم طبيعية وتراثية ومواقع تابعة لولاية الكاف. وتشمل العروض أيضا موقع مكثر الأثري بولاية سليانة وموقع حيدرة الأثري من ولاية القصرين.



أولى عروض هذه الدورة من مهرجان "سيكا جاز" ستنطلق من سيدي بومخلوف وسط المدينة العتيقة بالكاف، ثم يليه عرض "سينوج" لـ "بنجامي" يوم 7 سبتمبر بمنجم الحديد بالجريصة.



ويحتضن الموقع الأثري بحيدرة يوم 8 سبتمبر عرضا لمجموعة مالك الأخوة وأصدقائه، ثم يكون الموعد في اليوم الموالي مع الفنانة إيمان خياطي على ضفاف بحيرة وادي سراط. وتقدم مريم توكابري عرضا بعنوان "بين تونس وهافانا" بموقع "ألتيبيروس" الأثري يوم 10 سبتمبر.



وعلى مرتفع مائدة يوغرطة، يعلو صوت الفنانة بديعة الحريزي في عرض بعنوان "Alorea Kahrumiqa" يوم 11 سبتمبر، يليه يوم 12 سبتمبر عرض "Afronot's" لإبراهيم شيدا في منجم الرصاص القديم بمنزل سالم.



ويسدل الستار على هذه الدورة في الموقع الأثري بمكثر بعرض "ليلة في تونس " لياسين بولعراس.



وأفاد مدير الدورة رمزي جبابلي أن بث العروض سيتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل رقمية أخرى، مضيفا أن حضور الجمهور مرتبط بقرارات السلطة المركزية وسيكون الدخول مجانا إذا سمحت السلط بحضور الجمهور.



ويقوم التصوّر العام لهذه الدورة على تثمين عدد من المعالم التراثية والمواقع الطبيعية والأثرية والتعريف بها والترويج لها لتكون قبلة بلة للزائرين.



