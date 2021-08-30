الالعاب البارلمبية - التونسية فضيلة النفاتي تكتفي بالمركز الثامن لمسابقة دفع الجلة

وات - اكتفت التونسية فضيلة النفاتي بالمركز الثامن في مسابقة دفع الجلة (صنف اف 54) يوم الاثنين ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو برمية قدرها 5 م فاصل 66.



واحرزت الشيلية فرانسيسكا ماردونيس سيبولفيدا الميدالية الذهبية برقم قياسي عالمي جديد (8م فاصل 33، الرقم القديم كان بحوزتها 8م فاصل 19) امام المكسيكية غلوريا زارزا غواداراما صاحبة الميدالية الفضية (8م فاصل 06) والاوزبكية نوركون كوربانوفا (7م فاصل 77).





