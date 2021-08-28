وزارة النقل ابقت على اسعار الاشتراكات المدرسية والجامعية رغم تعديل اسعار التذاكر - وزير النقل

قال وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، أنّ الوزارة أقرت تعديل أسعار التذاكر مع الحفاظ على نفس أسعار الاشتراكات المدرسية والجامعية بالنسبة للسنة الجامعية 2021-2022



وشدد شقشوق، خلال ورشة بحثت، امس الجمعة، الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية 2021-2022، على ضرورة إعداد خطة عمل ترتكز على تسخير كافة الإمكانيات المتوفرة لتامين العودة المدرسية والجامعية رغم الصعوبات التي تمر بها شركات النقل.



واكد خلال الورشة، التي شارك فيها المديرون الجهويون للنقل والرؤساء المديرون العامون للشركات الوطنية والجهوية للنقل، استعداد الوزارة لدعم برامج الاستثمار للاقتناءات الجديدة، وانه لا مجال للاستثمار في الحافلات المستعملة لتحسين الاسطول المتقادم والارتقاء بمستوى الخدمات، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك،.







ودعا ، شركات النقل الجهوية الى تشاركية فاعلة خلال الأربعة أشهر المقبلة وذلك على أساس اتفاقيات شراكة اطارية تجمع الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية.



وأوصى بتوفير مستلزمات الوقاية خاصة تعقيم الحافلات والمترو وعربات القطار وبمزيد العناية بنظافة الأسطول وتوفير الواقيات بالمحطات خاصة محطات المتمركزة أمام المؤسسات التربوية والجامعية مع إحداث محطات جديدة استجابة للطلبات.





وتطرق المشاركون في الورشة، الى مشكل ضعف منظومة النقل بالمناطق الريفية وصعوبة مد خطوط لربط بعض المناطق السكنية النائية بالمؤسسات التربوية بالنظر إلى وعورة المسالك الفلاحية وضعف الامكانيات اللوجستية.



